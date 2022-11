Foto: Europa Press

Un equip d'investigadors de la Universitat de Missouri (Estats Units) ha identificat les mutacions específiques del virus de la verola del mico que contribueixen a continuar infecciós .



Aquestes troballes, publicades a la revista científica Journal of Autoimmunity , podrien donar lloc a diversos resultats: versions modificades dels fàrmacs existents utilitzats per tractar les persones que pateixen verola del mico o el desenvolupament de nous fàrmacs que tinguin en compte les mutacions actuals per augmentar-ne l'eficàcia a l'hora de reduir els símptomes i la propagació del virus.

La verola del mico ha infectat més de 77.000 persones a més de 100 països de tot el món i, igual que la COVID-19, les mutacions han permès al virus fer-se més fort i intel·ligent, evadint els medicaments antivirals i les vacunes a la seva missió d'infectar més persones.

Els investigadors van analitzar les seqüències d'ADN de més de 200 ceps del virus de la verola del mico que abasten diverses dècades, des del 1965, quan el virus va començar a propagar-se, fins als brots de principis de la dècada del 2000 i de nou el 2022.

"En fer una anàlisi temporal, vam poder veure com el virus ha evolucionat amb el temps, i una troballa clau va ser que el virus ara està acumulant mutacions específicament on se suposa que s'uneixen els medicaments i els anticossos de les vacunes. Així, el virus s'està tornant més intel·ligent, és capaç d'evitar ser l'objectiu dels fàrmacs o anticossos de la resposta immunitària del nostre cos i continuar propagant-se més persones”, ha comentat Shrikesh Sachdev, un dels responsables de la investigació.