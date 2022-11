Cartell de la campanya

L' Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP) i The Ricky Rubio Foundation s'han unit per conscienciar sobre la implantació necessària de la medicina personalitzada en càncer de pulmó, gràcies a les tècniques de diagnòstic molecular.

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Càncer de Pulmó el 17 de novembre, les dues entitats llancen aquest dimarts la campanya #SiMiPulmónHablara, que té com a objectiu fonamental transmetre que, actualment, hi ha fórmules per escoltar el càncer de pulmó , per determinar quines en són les característiques moleculars, quin subtipus de tumor és, les mutacions i els gens que expressa.

#SIMIPULMÓNHABLARA

La iniciativa #SiMiPulmónHablara posa l'èmfasi en els mètodes per diagnosticar de manera tan precisa com sigui possible el càncer de pulmó. "Es tracta de les tècniques de diagnòstic molecular, unes eines vitals per escoltar la informació dels nostres pulmons", ha afirmat Ricky Rubio, jugador de bàsquet dels Cleveland Cavaliers de la NBA , que s'ha involucrat personalment en aquest projecte.

“Quan una persona té la mala fortuna de ser diagnosticada de càncer de pulmó -ha afegit Ricky Rubio-, el seu entorn no sol preguntar -li si li faran un estudi molecular del tumor. Més aviat es pregunta si l'operaran o li donaran quimio o ràdio, perquè això del diagnòstic de precisió, gairebé ni et sona” .

"Per això, 'Si el meu pulmó parlés...', el lema de la nostra campanya, ens parlaria de les tècniques de diagnòstic molecular per afrontar el seu càncer" , ha assegurat el jugador de la NBA.

Tal com explica Bernard Gaspar, president d'AEACaP : “Fa uns quants anys, la medicina personalitzada en càncer de pulmó semblava gairebé una utopia. Tot i això, la ciència ha permès avançar en el coneixement de les bases moleculars del càncer de pulmó com ha passat en pocs tumors, i això està permetent precisar el seu diagnòstic amb tècniques com la biòpsia líquida, la immunohistoquímica o la seqüenciació genòmica , que van molt més enllà de lestudi de la mostra anatòmica”.

" El que és complicat ara -ha reflexionat Gaspar-, està sent que aquestes tècniques, que ja existeixen i que permeten seleccionar el millor tractament per al pacient, estiguin disponibles per als pacients als hospitals d'Espanya de forma equitativa".

EL CÀNCER AMB MAJORS TAXES DE MORTALITAT

“Un diagnòstic precís i precís del càncer de pulmó pot marcar la diferència entre viure o morir; i això és una cosa que ens incumbeix a tots perquè el càncer de pulmó és, segons el darrer informe de SEOM1, un dels càncers amb més incidència a Espanya amb gairebé 31.000 nous casos diagnosticats cada any”, ha remarcat Ricky Rubio.

A més, cal destacar que el càncer de pulmó és el que provoca més mortalitat, no només al nostre país, sinó a nivell mundial, ja que suposa el 18% del total de morts per càncer .

EDUCANT EN EL LLENGUATGE DEL CÀNCER

No tots els càncers de pulmó són iguals. Com explica el Dr. Santiago Viteri, director mèdic d'UOMi Cancer Center a Barcelona, “hi ha dos subtipus principals: de cèl·lules no petites o no microcític, que són aproximadament el 85% dels casos, i de cèl·lules petites o microcític, que suposen un 15% del total”. Determinar el subtipus i l'estadi (fase) en què es troba el tumor en el moment del diagnòstic és fonamental, com també ho és determinar quina és la seva foto molecular.

“Lestudi molecular del tumor és una part imprescindible del diagnòstic de les persones amb càncer de pulmó. Sense aquestes anàlisis no podem saber el tipus concret de càncer de pulmó que pateix un pacient i per tant no podem seleccionar el tractament més indicat pel seu cas”, aclareix el Dr. Viteri. Això és així perquè, com explica aquest expert, les tècniques de diagnòstic molecular ens permeten detectar les fallades específiques d'una cèl·lula cancerosa i seleccionar un tractament dirigit específicament a contrarestar aquesta errada.

MÉS VIDA I MÉS QUALITAT DE VIDA

Com influeix el pronòstic d'un pacient tenir accés a aquestes tècniques de diagnòstic molecular? “En els pacients tractats amb teràpia dirigida gràcies a què se'ls ha determinat les característiques moleculars del seu tumor, s'arriba a triplicar la seva supervivència global , però no només això, ja que els efectes secundaris dels tractaments dirigits són molt menors que els de la quimioteràpia i això té molt impacte en una millor qualitat de vida ”, afegeix el Dr. Viteri.

Aquesta campanya compta amb el suport de: Janssen, Pfizer, Roche, Sanofi, AstraZeneca, Novartis, Takeda, Medtronic, Bristol-Myers Squibb, Lilly, Amgen i Boehringer Ingelheim.