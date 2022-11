Hospital Universitari General de Catalunya / Grupo Quirón Salud

A l'Hospital Universitari General de Catalunya s'ha fet la primera cirurgia toràcica amb el robot Da Vinci, tecnologia incorporada recentment. La intervenció quirúrgica ha estat realitzada per la Dra. Laura Romero i el Dr. José Antonio Maestre, cirurgians toràcics, el Dr. Raúl Haspert, anestesiòleg, i les infermeres quirúrgiques María Jesús Cotrina, Núria Caballero i Joan Carles Boronat, TCAE.



El procediment ha consistit en extirpar una tumoració de mediastí mitjà, localitzada entre l'aorta i l'artèria pulmonar, una zona de difícil accés. La visió 3D i la mobilitat dels instruments robòtics faciliten la maniobrabilitat i la dissecció de les estructures en espais poc accessibles amb més precisió i sense necessitat de fer un abordatge obert. El pacient ja s'ha donat d'alta.

La cirurgia toràcica abasta els processos patològics quirúrgics que afecten la cavitat toràcica: pulmons, pleura, mediastí, costelles, diafragma, esòfag, tràquea i qualsevol altra estructura que es localitzi dins aquesta cavitat.

L'ús de la cirurgia robòtica permet un abordatge mínimament invasiu que contribueix a reduir les conseqüències de la intervenció, els pacients tenen menys dolor durant el postoperatori, una recuperació més ràpida, menys dies d'hospitalització i poden incorporar-se abans a la seva activitat habitual.

La plataforma Da Vinci d'última generació permet al cirurgià fer les intervencions quirúrgiques a distància, assegut davant d'una consola instal·lada a l'interior del quiròfan, mitjançant la qual controla uns braços robòtics articulats. Aquest sistema computeritzat és capaç de reproduir el moviment de les mans, nines i dits del cirurgià a més d'atorgar-li més precisió durant la intervenció minimitzen els possibles tremolors i perfeccionen els moviments de l'expert. Aquest sistema quirúrgic també ofereix una visió ampliada i nítida de les estructures anatòmiques de l'àrea on s'està intervenint.



Actualment, el Da Vinci és la tècnica més sofisticada i avançada del món en cirurgia mínimament invasiva disponible, es caracteritza per aportar més precisió i seguretat a les cirurgies, així com per optimitzar el temps quirúrgic.



La Dra. Laura Romero és referent internacional en cirurgia toràcica amb especial dedicació a les tècniques mínimament invasives, com la videotoracoscòpia i la cirurgia robòtica. El Doctor Maestre té una àmplia experiència en cirurgia del càncer de pulmó en estadis avançats, sent dels primers cirurgians a treballar de forma conjunta amb Oncologia Mèdica aplicant quimioteràpia preoperatòria en aquests pacients.