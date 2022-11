Balcells, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

Que la sanitat pública és un tema que torna a ocupar espai mediàtic i que el debat públic és una obvietat; la convocatòria de vaga de metges de família i pediatres a la Comunitat de Madrid i la reivindicació dels treballadors de l'Hospital de Mataró (que també van convocar una aturada, que 48 hores després es va aturar) són dos exemples de l'efervescència i l'augment de les demandes del sector.

Així, poc més d'un mes després del canvi a la Conselleria de Salut, divendres passat 18 de novembre, UGT va mantenir una primera reunió amb el seu nou responsable, Manel Balcells , per fer-li arribar directament les preocupacions, reivindicacions i idees de millora i priorització per intentar revertir l'estat en què es troba la sanitat pública a Catalunya .

" La salut requereix inversió ", resumeix, contundent, una de les assistents a la trobada, Encarna Fernández, secretària general d'UGT Serveis Públics Catalunya . La responsable sindical apunta a Catalunya Press que va veure "voluntat i preocupació" a l'exposició que els va fer el conseller, que també va aprofitar la reunió per presentar-los el seu equip.

REVERTIR LES RETALLADES, EVITAR LA FUGA DE TALENT

Des del sindicat, no obstant, incideixen que el que ha de passar com més aviat millor és " revertir les retallades que patim des del 2010". Fernández lamenta que, amb governs de diferents colors a la Generalitat, això no s'ha fet i lamenta la " fuita de talent ".

" No hi ha hagut mai una generació més preparada que l'actual . I se'n van perquè les condicions no són dignes", apunta la representant sindical. "Viuen períodes llargs d'interinitat , que poden arribar a ser de 14 o 15 anys , molts es troben amb una enorme inseguretat laboral", denuncia Fernández, que diu que la sanitat pública catalana sempre ha estat considerada de molta qualitat, però que per això cal "inversió".

Encarna Fernández és la secretària general de la UGT Serveis Públics Catalunya. Foto: Twitter (@UGT_SP_CAT)

La secretària general sindical apunta que el sector pateix, com tota la societat, l?augment de preus i del cost de la vida. "Tot ha pujat tant que amb un salari no n'hi ha prou i molts professionals de la salut han de buscar alternatives". Com han apuntat diversos mitjans, molts acaben fent hores a la sanitat privada per complementar els seus ingressos i poder fer front a les despeses del dia a dia.

"Pel que fa a salaris, per desgràcia hem de dir que estem a la cua", postil·la la sindicalista.

ELS PRESSUPOSTOS, CLAU

Per això, tot i que Fernández explica que s'estan negociant diferents convenis col·lectius , apunta que és clau que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat que Esquerra Republicana està negociant amb altres grups parlamentaris. “Han de servir per revertir tot el que s'ha retallat des del 2010 ”, apunta la secretària general d'UGT Serveis Públics Catalunya, que fa una defensa a ultrança dels serveis públics.

"Estan per atendre la ciutadania, especialment els més vulnerables, no perquè ningú es lucri", apunta Fernández, que diu que espera que els comptes siguin "socials".

Fernández apunta que dues reivindicacions clau són "l'equiparació laboral i la seguretat" i diu que l'augment d'inversió que reclamen "és necessària a tot el públic". "També ha de pujar la partida que la Generalitat destina a educació, serveis com les residències... És un clam", conclou.