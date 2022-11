HSJD hospital Barcelona 800

Els sindicats del comitè d’empresa del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), que presideix Metges de Catalunya (MC), han adreçat un escrit a les direccions mèdica i d’infermeria de l’entitat, en què denuncien el col·lapse permanent del servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Boi i esperes de més de 12 hores per atendre pacients greus, si bé les guies internacionals de triatge clínic preliminar recomanen visitar-los en un termini màxim de 30 minuts.

Els representants dels treballadors i treballadores assenyalen que la plantilla de professionals no pot atendre adequadament els pacients que arriben a Urgències, degut a les pèssimes condicions de treball del servei i, en aquest sentit, apunten a l’escassetat d’efectius, la falta d’espai físic, la sobreocupació de boxs i passadissos, les elevades demores assistencials i la insuficient garantia d’intimitat i dignitat dels malalts. “En aquestes condicions és molt més probable que es produeixi un error d’identificació, de diagnòstic o d’administració d’un fàrmac que en condicions correctes”, expliquen.

A més, relaten que és habitual que els pacients greus hagin d'esperar fins a un o dos dies per ingressar a l'hospital. Per tant, la situació de col·lapse del servei està angoixant el personal sanitari, ja que hi ha un “risc elevat” per a la seguretat clínica del pacient i, en conseqüència, per a la seva salut. Aquests condicionants, afegits a la sobrecàrrega laboral que ha ocasionat les retallades de plantilla i l’augment de la població de referència de l’hospital amb la incorporació aquest any de 40.000 habitants dels municipis de Cervelló, Corbera, La Palma i Vallirana, estan causant un alt índex d’estrès i de burnout entre els professionals d’Urgències. “Nosaltres tenim vocació d’atendre el pacient de forma excel·lent, amb la màxima qualitat assistencial, però l’empresa ens ho impedeix en negar-nos els mitjans necessaris”, asseguren.



D’altra banda, els sindicats també posen de manifest l’increment dels problemes de seguretat a Urgències, amb agressions verbals “molt freqüents” al col·lectiu sanitari, i la creació d’un “ambient hostil” que empeny molts professionals “ben qualificats” a canviar de servei o, fins i tot, a deixar l’empresa.

Per tot plegat, les organitzacions sindicals demanen la dimissió de les direccions mèdiques i d’infermeria, “ja que han estat incapaces de preveure i resoldre el problema del col·lapse d’Urgències”, i exigeixen “mesures urgents” perquè els pacients amb criteris clínics d’ingrés hospitalari siguin traslladats a planta en menys de sis hores després de la indicació mèdica.

A més, sol·liciten l’habilitació de boxs lliures a totes hores “per visitar en condicions correctes els pacients greus” i l’increment de la dotació de plantilla “de forma estructural i indefinida”, tant de personal mèdic, com de personal pediàtric, d’infermeria, d’auxiliar d’infermeria i zelador.