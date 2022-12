Planificació de la intervenció / Foto:

L' Hospital del Mar de Barcelona ha realitzat la primera cirurgia a Catalunya per tractar amb estimulació cerebral profunda al cíngol un pacient amb dolor neuropàtic. L'operació es va fer l'octubre passat, i els resultats han estat més que satisfactoris.

El dolor neuropàtic és aquell que no té un estímul que el provoqui, però que fa mal a nivells insuportables. És a dir, el dolor més comú ve quan, per exemple, quan ens colpegem alguna zona de cos, ens tallem i tenim una ferida... o algun altre estímul d'aquestes característiques. Tot i això, el dolor neuropàtic afecta d'una manera més intensa durant 24 hores, però sense que es pugui arribar a veure quin és l'origen que ho està provocant. "Això es produeix perquè el sistema nerviós està malmès", apuntava la Doctora Gloria Villalba Martínez, coordinadora del servei de neurocirurgia de l'Hospital del Mar i neurocirurgiana especialista en el dolor, en declaracions per a CatalunyaPress.

L'operació es va fer mitjançant la tècnica d' estimulació cerebral profunda. "Consisteix a col·locar uns elèctrodes en zones profundes del cervell, de manera que aquest elèctrode modula una zona del cervell que funciona malament al pacient", comentava la Doctora.



Aquesta intervenció en concret va consistir en la col·locació de dos elèctrodes en una zona concreta del cervell, el cíngle anterior dorsal , tant al costat dret com a l'esquerre. Aquesta àrea del cervell és capaç de modular i processar les emocions, a més a més d'interpretar el dolor físic i emocional. Cal tenir en compte que el dolor té dos components: el sensitiu, és a dir, quan ens fa mal alguna part del cos i ho notem, i l'afectiu, que és la interpretació del dolor que sentim. Com qualsevol interpretació, allò que per a una persona és poc dolorós, per a una altra ho pot ser molt. En aquesta intervenció en concret, el que han tractat és el component afectiu del dolor, de manera que segueixi convivint-hi però que no afecti tant a la seva rutina.

"El que hem fet de manera pionera és anar al component afectiu i emocional del dolor, no al sensitiu , perquè a aquest pacient no li havien funcionat altres teràpies i perquè el dolor que tenia era al sacre, i aquesta zona no té representació a l'escorça cerebral, que és on solem aplicar altres teràpies de neuromodulació", explicava la doctora.

Aquesta operació és pionera a Catalunya , i al món només hi ha registres que s'hagin fet 28 intervencions. A partir d'ara, l'Hospital del Mar impulsarà aquesta operació quan els pacients no hagin respost correctament altres tractaments més convencionals per al dolor neuropàtic. Tot i això, l'estimulació cerebral profunda no és una tècnica nova, ja que s'ha emprat per a pacients amb anorèxia nerviosa, amb Parkinson...



L'ÚLTIMA BALA DEL PACIENT

El pacient que va rebre aquesta operació es va quedar paraplègica en un accident el 2018 i patia "un dolor invalidant no provocat directament per la patologia física", segons un comunicat de l'hospital.

Cap dels tractaments per abordar el dolor que patia el pacient havia funcionat, i el pacient havia intentat acabar amb la seva vida tres vegades . "Tenia la documentació de l'eutanàsia preparada per si aquesta opció no sortia bé", comentava la Dra. Villalba, i per això aquesta operació era la seva última bala per aferrar-se a la vida.

Amb aquesta operació, el pacient continua tenint un grau molt elevat de dolor. Tot i això, el dia a dia ha canviat per complet. "Ha reprès les seves amistats, surt a comprar, s'ha fet tiktoker i inverteix en criptomonedes, fins i tot. S'ha convertit pràcticament en una altra persona en dos mesos", celebra la neurocirurgiana, que afirma que "ha estat el seu regal de Nadal".