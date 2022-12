Un estudi apunta que la manca de llum durant el dia perjudica el son durant la nit|@EP

Un estudi que mesura els patrons de son dels estudiants de la Universitat de Washington (Estats Units) ha revelat algunes sorpreses sobre com i quan el nostre cos ens diu que dormim, i il·lustra la importància de sortir a l'aire lliure durant el dia, fins i tot quan està ennuvolat.

Publicat a la revista científica ' Journal of Pineal Research ', l'estudi revela que els estudiants s'adormen més tard a la nit i es desperten més tard al matí, precisament a l'hivern, quan les hores de llum al campus són limitades i cel està notòriament ennuvolat.

L'equip responsable d'aquest estudi creu que té una explicació: les dades mostren que a l'hivern els estudiants reben menys llum durant el dia. Altres investigacions han indicat que no rebre prou llum durant el dia provoca problemes a la nit, quan arriba l'hora de ficar-se al llit.

"Els nostres cossos tenen un rellotge circadià natural que ens diu quan anar a dormir a la nit. Si no rebem prou exposició a la llum durant el dia, quan el sol és fora, això 'endarrereix' el nostre rellotge i retarda l'inici del somni per la nit", ha comentat l´autor principal del treball, Horaci de l´Església.

L'estudi va utilitzar monitors de canell per mesurar els patrons de son i l'exposició a la llum de 507 estudiants universitaris del 2015 al 2018. Les dades van indicar que els estudiants dormien aproximadament la mateixa quantitat de son cada nit independentment de l'estació.

Però, durant els dies d'escola durant l'hivern, els estudiants s'anaven al llit de mitjana 35 minuts més tard i es despertaven 27 minuts més tard que els dies d'escola d'estiu. Aquesta troballa va sorprendre l'equip, ja que Seattle, una ciutat de latituds altes, rep gairebé 16 hores de llum solar al solstici d'estiu, amb molta llum nocturna per a la vida social, i poc més de vuit hores de llum solar al solstici hivern. "Esperàvem que a l'estiu els estudiants se n'anessin a dormir més tard a causa de la quantitat de llum disponible en aquesta estació", explica De l'Església .

Basant-se en les dades de son dels estudiants, els investigadors van plantejar la hipòtesi que alguna cosa a l'hivern estava "endarrerint" els cicles circadians dels estudiants. Per a la majoria dels éssers humans, inclosos els estudiants universitaris, el cicle circadià innat que regeix quan estem desperts i adormits és d'unes 24 hores i 20 minuts, i "calibra" cada dia amb la informació procedent de l'entorn.

En el cas dels estudiants que van participar a l'estudi, les dades del son indicaven que els seus cicles circadians s'endarrerien fins a 40 minuts a l'hivern en comparació de l'estiu.

L?equip es va centrar en la llum com a possible explicació d?aquest retard hivernal. Però la llum té efectes diferents en els ritmes circadians a diferents hores del dia.

"La llum durant el dia, especialment al matí, avança el rellotge, per això ens cansem abans a la tarda, però l'exposició a la llum a última hora del dia oa primera hora de la nit retarda el rellotge, endarrerint l'hora a la qual ens sentim cansats. En última instància, l'hora a què et quedes adormit és el resultat del estira-i-arronsa entre aquests efectes oposats de l'exposició a la llum en diferents moments del dia", ha reflexionat De l'Església .

Les dades van mostrar que l'exposició a la llum diürna tenia més impacte que l'exposició a la llum nocturna. Cada hora de llum diürna 'avançava' 30 minuts les fases circadianes dels estudiants.

Fins i tot l'exposició a la llum exterior els dies ennuvolats o ennuvolats d'hivern a Seattle va tenir aquest efecte, ja que aquesta llum continua sent significativament més brillant que la il·luminació artificial interior, segons De l'Església. Cada hora de llum nocturna (llum procedent de fonts interiors com llums i pantalles d'ordinador) endarreria les fases circadianes una mitjana de 15 minuts.

"És un efecte d'empenta i tracció. I el que vam descobrir aquí és que, com que els estudiants no rebien prou exposició a la llum diürna a l'hivern, els seus rellotges circadians s'endarrerien en comparació de l'estiu", ha explicat l'investigador.

Lestudi ofereix lliçons no només per als estudiants universitaris. "Molts de nosaltres vivim a ciutats i pobles amb molta llum artificial i estils de vida que ens mantenen tancats durant el dia. El que aquest estudi demostra és que necessitem sortir, encara que sigui una estona i especialment al matí, per aconseguir aquesta exposició a la llum natural. A la nit, minimitzar el temps de pantalla i la il·luminació artificial per ajudar-nos a agafar el son", ha reblat De l'Església.