Foto: Europa Press

És una classificació que ningú vol liderar, però Catalunya està al capdavant: segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és la comunitat autònoma espanyola amb una llista d'espera més gran per a l'atenció primària.

L'OCU xifra en 5 dies (de mitjana) el temps que ha de passar abans de poder visitar el nostre metge de capçalera, encara que en el cas de Catalunya aquest període és una mica superior, i arriba als 7 dies, una setmana sencera.

L'organització de consumidors apunta que els 5 dies ja són "el doble del que es considera acceptable", de manera que denuncia que "totes les autonomies suspenen i algunes de manera acusada".

La involució del període despera per a latenció primària. Font: OCU

A més, l'OCU apunta que l'espera per a les atencions pediàtriques també són "altes", ja que se situen al límit dels 3 dies al conjunt de l'estat.

És per això que des de l'organització de consumidors fan una crida a les administracions perquè posin els mitjans perquè l'atenció als pacients sigui adequada. De fet, han posat en marxa una campanya específica sobre això.

LA PITJOR XIFRA, AMB DIFERÈNCIA, EN DUES DÈCADES

OCU acompanya la seva anàlisi amb dades del Ministeri de Sanitat, que cada 6 mesos fa públiques les llistes d'espera als hospitals, encara que en el cas de l'atenció primària no hi ha dades oficials, de manera que és la mateixa organització qui s'encarrega de recollir-los .

I s'observa una clara involució; de fet, aquest 2023, la situació és la pitjor que s'ha viscut en les darreres 2 dècades, des del 2003.

INCOMPLIMENT DEL MARC ESTRATÈGIC PER A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Les dades d'OCU, a més, assenyalen que s'està incomplint de manera clara el Marc Estratègic per a l'Atenció Primària, fixat pel Ministeri i les comunitats autònomes, que fixa en un màxim de 48 hores el temps que cal esperar per tenir hora.

Font: OCU

L'enquesta de l'OCU també ha recollit dades sobre les esperes per a una consulta d'infermeria. En aquest cas, per a una atenció presencial se situa al voltant dels 2 dies hàbils, tret de Catalunya, on arriba a 3,9 dies de mitjana.

"MÉS AGILITAT I QUALITAT"

El que denuncia l'OCU s'alinea amb el que s'ha reclamat, últimament, per sindicats com Metges de Catalunya i el SATSE (infermeria).

Tant els sindicats com l'OCU són partidaris d'un reforç pressupostari i humà de la sanitat pública i l'organització de consumidors conclou l'escrit amb tres peticions a les administracions: que es compleixin les directrius que marquen el temps màxim d'espera per a l'atenció primària sigui de 48 hores, que els temps d'espera d'atenció primària siguin transparents i públics i que es garanteixi un temps de consulta suficient (10 minuts) perquè el metge pugui atendre el pacient.