Si us trobeu en aquesta situació, els experts comparteixen recomanacions clau per superar aquest desafiament nocturn i aconseguir un somni reparador. CatPress

Enfrontar-se a l'insomni és una experiència que molts coneixen, i més del 17% dels adults admeten tenir problemes per romandre adormits la majoria o cada dia del mes, segons dades del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) del 2020 La Dra. Biquan Luo, experta en somni de San Francisco i CEO de LumosTech, l'empresa darrere d'una màscara de son intel·ligent, comparteix la seva saviesa sobre les raons darrere d'aquests despertars nocturns i com manejar-los.

DESPERTARS NOCTURNS



Luo identifica diverses causes per als despertars nocturns, que van des de l'estrès i l'ansietat fins a incomoditats físiques, dolors i factors ambientals com ara soroll o temperatures extremes. També destaca trastorns del son, com l'apnea o la síndrome de cames inquietes, com a possibles desencadenants. Segons l'experta, l'alteració del cicle natural son-vigília del cos pot contribuir a un somni fragmentat.

CONSELLS PER RECUPERAR EL SOMNI



Quan es desperti enmig de la nit, la Dra. Luo aconsella romandre al llit inicialment, intentar relaxar-se i tornar a adormir-se. Recomana tècniques com ara la relaxació progressiva, els exercicis de respiració i l'ús de màquines de soroll blanc. Si després de 10 o 15 minuts no aconsegueix agafar el son, suggereix aixecar-se i anar a un lloc tranquil per participar en activitats de baixa estimulació, com llegir o realitzar activitats relaxants, fins que torni a sentir son.

ERRORS A EVITAR



Un error comú que cal evitar en despertar-se a la nit, segons la Dra. Luo, és la temptació de mirar el telèfon o el rellotge. Aquesta acció pot augmentar l'estrès i dificultar encara més el retorn a la son. A més, mirar l'hora en un dispositiu mòbil pot ser massa estimulant, complicant la relaxació i la conciliació del son.

RELLOTGE INTERN



Luo destaca que despertar-se durant la nit pot ser perquè el rellotge intern del cos no coincideix amb l'horari de son. En un escenari ideal, l'acumulació de pressió del son i el senyal circadià haurien de treballar juntes per mantenir el son. Si no és així, l'experta suggereix ajustar el rellotge intern mitjançant la consistència a l'hora de despertar-se, exposició a la llum brillant, canvis en els horaris dels àpats, suplements de melatonina, exercici en diferents moments del dia i moderació en el consum de cafeïna al matí, segons recomana la Fundació del Son.

En resum, comprendre les raons darrere dels despertars nocturns i adoptar estratègies per abordar-los pot marcar la diferència en la qualitat del son i, en darrera instància, en el benestar general.