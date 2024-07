Arriben les nits tropicals d'estiu: Com sobreviure-hi?

Foto: CanvaPro

Durant molt de temps s'ha desaconsellat fer exercici rigorós abans de ficar-se al llit, però investigadors de la Universitat d'Otago (Nova Zelanda) han descobert que breus ràfegues d'activitat lleugera poden conduir a un millor somni. Es tracta d'un estudi pioner a nivell mundial, publicat a 'BMJ Open Sport & Exercise Medicine'.

Els participants van completar dues sessions d'intervenció nocturnes de quatre hores de sedentarisme prolongat i sedentarisme interromput amb pauses d'activitat de tres minuts cada mitja hora.

Així, els investigadors van descobrir que després que els participants van completar la intervenció de descansos d'activitat van dormir 30 minuts més. L'autora principal, Jennifer Gale, candidata a doctorat al Departament de Nutrició Humana, comenta sobre això que estar assegut durant períodes prolongats està associat amb un risc més gran de diabetis, malalties cardiovasculars i mort.

"Sabem que per a molts de nosaltres, el període més llarg que passem asseguts sense interrupció passa a casa a la nit. En els nostres estudis anteriors, hem descobert que aixecar-se i fer 2 o 3 minuts d'exercici cada 30 minuts redueix la quantitat de sucre i greix al torrent sanguini després d'un dinar. Tot i això, moltes pautes de son ens diuen que no hauríem de fer sessions més prolongades o exercicis de major intensitat en les hores prèvies a dormir, per la qual cosa volíem saber què passaria si fessin sessions molt curtes. d?activitat d?intensitat lleugera repetidament durant la nit", planteja.

La investigadora principal, la docotra Meredith Peddie, professora titular del Departament de Nutrició Humana, especifica que la intervenció d'exercicis va involucrar tres exercicis: esquats en cadira, elevacions de panxells i elevacions de genolls drets amb extensions de maluc amb cames estirades.

"Es van triar aquests exercicis senzills amb pes corporal perquè no requereixen equip ni gaire espai i pots fer-los sense interrompre el programa de televisió que estàs veient. Pel que sabem d'altres estudis, probablement seria possible aconseguir un efecte similar si caminessis per casa teva, marxessis al mateix lloc o fins i tot ballaràs a la teva sala d'estar. El més important és que t'aixequis de la cadira amb regularitat i moguis el cos”, insisteix.

El fet que aquest exercici resulti en un somni més perllongat és important perquè la manca de son pot afectar negativament la dieta i s'ha associat amb malalties cardíaques i diabetis tipus 2.

"Sabem que nivells més alts d'activitat física durant el dia promouen un somni millor, però les recomanacions actuals sobre el son desaconsellen l'exercici d'alta intensitat abans de ficar-se al llit perquè pot augmentar la temperatura corporal i la freqüència cardíaca, cosa que resulta en una dolenta qualitat del somni. Potser és el moment de revisar aquestes pautes, ja que el nostre estudi ha demostrat que interrompre regularment els períodes perllongats d'estar assegut és una intervenció de salut prometedora”, conclou Peddie.