El moment de menjar pot influir en la salut general, segons experts

Una persona es serveix menjar | Europa Press

L'acumulació de proves sobre l'efecte de l'hora de menjar en relació amb el ritorn circadià i el metabolisme demostra per a molts experts que el moment en què es menja pot influir en la salut i el benestar general. Ara, un número especial de la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (JAND) sobre crononutrició, publicat per Elsevier, examina els efectes de diversos règims de dejuni i aborda consideracions de seguretat i orientacions pràctiques.

Així, els autors asseguren que el camp de la crononutrició està guanyant terreny, ja que explora la relació entre els patrons temporals d'alimentació, els ritmes circadians i el metabolisme per a una salut òptima.

La doctora del Departament de Kinesiologia i Nutrició de la Universitat de Illinois Chicago (EEUU), Krista Varady, està especialitzada en l'estudi de l'eficàcia del dejuni intermitent per perdre pes, controlar-lo i reduir el risc de malalties metabòliques en adults obesos. Amb més de 15 anys d'experiència investigadora, està reconeguda com una de les millors investigadores en aquest camp.

"El dejuni intermitent s'ha convertit en una de les dietes més populars per perdre pes en els darrers anys. La dieta es pot definir, en termes bàsics, com períodes en els quals es menja, alternats amb períodes en els quals no es menja. En aquest número especial s'examinen els efectes de diversos règims de dejuni, com l'alimentació restringida en el temps, el dejuni en dies alterns i la dieta 5:2, sobre el pes corporal, el risc de malalties cardiometabòliques i el rendiment del son i l'exercici en subjectes humans. També s'aborden consideracions de seguretat pertinents i orientacions pràctiques sobre l'aplicació de les dietes", ha assenyalat Varady.

El número especial inclou l'estudi 'Randomized Controlled Feasibility Trial of Late 8-Hour Time-Restricted Eating for Adolescents With Type 2 Diabetes', en el qual els investigadors examinen la viabilitat de menjar dins d'una finestra de 8 hores com a estratègia d'intervenció per a la pèrdua de pes i el control de la glucosa entre els adolescents diagnosticats d'obesitat i diabetis tipus 2 de nova aparició, en comparació amb una finestra d'alimentació allargada.

"La prevalença de la diabetis tipus 2 entre els adolescents augmenta constantment, sobretot en les comunitats històricament marginades. Molts adolescents prefereixen anar-se'n al llit més tard i dormir fins més tard, de manera que una finestra d'alimentació primerenca pot no coincidir amb els horaris de desenvolupament i socials que sovint canvien el seu consum d'aliments a més tard en el dia. Vam provar una finestra d'alimentació tardana per a la nostra cohort i vam descobrir que l'alimentació amb restricció horària tardana és segura i acceptable per a aquest subconjunt d'adolescents, ja que pot resultar en una pèrdua de pes clínicament significativa, una reducció de l'alanina transaminasa i una reducció calòrica significativa; no va tenir un impacte negatiu en el son, els comportaments alimentaris o l'activitat física", ha explicat la investigadora principal Alaina P. Vidmar, doctora de l'Hospital Infantil de Los Ángeles i de la Facultat de Medicina Keck de la USC.

Un altre article, 'Indices of Sleep Health Are Associated With Timing and Duration of Eating in Young Adults', detalla els resultats d'un estudi transversal entre 52 adults joves sense malalties o afeccions cròniques sobre si el moment i/o la durada de les conductes alimentàries al llarg del dia afecten la salut del son.

"Saltarse el desjeuni i menjar a la nit són alguns dels comportaments alimentaris típics observats en els adults joves dels Estats Units. El nostre estudi va descobrir que el moment de menjar estava relacionat amb l'inici de la vigília i l'eficiència del son. Això subratlla la necessitat de realitzar més estudis per saber si la manipulació dels horaris de les menjades per coincidir millor amb els cicles de son-vigília podria millorar la salut del son", ha manifestat la investigadora principal, Jess A. Gwin, doctora de la Divisió de Nutrició Militar de l'Institut de Recerca de Medicina Mediambiental de l'Exèrcit dels EEUU.

"Moltes persones deixen de seguir les dietes estàndard que restringeixen les calories perquè es frustren en haver de controlar regularment la ingesta d'aliments dia rere dia. Els protocols de dejuni intermitent poden eludir aquest requisit permetent als participants simplement 'mirar el rellotge' en lloc de controlar les calories, sense deixar de produir pèrdua de pes. A més, el dejuni intermitent no requereix la compra de productes alimentaris cars i permet als individus seguir consumint aliments coneguts, la qual cosa el converteix en una dieta molt accessible, especialment per als grups de pacients amb menys recursos", ha afegit Varady.

En aquest sentit, l'experta ha assegurat que els règims de dejuni no són més eficaços que altres intervencions dietètiques per al control del pes, però aquests protocols ofereixen als individus un enfocament alternatiu i directe per abordar l'obesitat al deixar de comptar les calories. "Encara que la pèrdua de pes és important, una dieta amb una àmplia varietat d'aliments rics en nutrients, com fruites, verdures i llegums, és fonamental per mantenir un estat nutricional complet. Aquests aliments poden ser barats i culturalment apropiats", ha conclòs.