Com descongelar els aliments a l'estiu?

Foto: Freepik

L' estiu és l'època de l'any més calorosa i amb què, per exemple, amb el menjar, hem de mantenir certes precaucions perquè les altes temperatures poden afavorir la proliferació de microorganismes en els aliments gens recomanables i que poden jugar-nos una mala passada per a la nostra salut.

Aquest article, en concret, el centrem en la descongelació d'aliments perquè la veritat és que no tothom la fa bé, sent encara més perillós aquest procés a l'estiu, i ara t'expliquem el perquè.

Mónica Herrero , dietista-nutricionista del Consell General de col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes i vicepresidenta del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes d'Aragó (CPDNA), ha parlat amb Infosalus i ha donat els següents tipus.

SEMPRE A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓ

Ens explica aquesta experta que la descongelació ha de ser lenta ia temperatura de refrigeració sempre, és a dir, a la nevera ja que, tal com argumenta, el problema de descongelar els aliments a l'aire lliure és que poden proliferar bacteris , i fins i tot poden proliferar-se més ràpides per trobar un ambient més idoni.

A més, a l'estiu, segons prossegueix, les temperatures són més altes i això representa "un brou de cultiu per a molts bacteris". "Per això és tan perillós i es produeixen més intoxicacions massives a reunions, casaments, o diferents esdeveniments", indica.

PRINCIPALS ERRORS A LA DESCONGELACIÓ D'ALIMENTS

Amb això, preguntem a la membre del CPDNA quins són els principals errors que cometem a l'hora de descongelar els aliments, apuntant aquests tres, principalment:

1. Descongelar-los a l'aire lliure.

2. Al microones sense l'opció de descongelat.

3. En aigua calenta.

Això sí, aquí destaca aquesta especialista del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes Nutricionistes que, realment, hem de tenir precaució amb tots els aliments que tenim congelats.

"Els aliments que ja estan cuinats, per exemple, han de tornar a ser cuinats o escalfats a altes temperatures perquè no proliferin els microorganismes. Qualsevol aliment mal descongelat és susceptible de crear una intoxicació per a l'home", adverteix Mónica Herrero.

Foto: Freepik

PAUTES PER DESCONGELAR CORRECTAMENT

Així, aquesta dietista-nutricionista ens aporta els principals consells a seguir per descongelar un aliment correctament: Descongelar sempre a la nevera ; la manera més recomanada de fer-ho és treure els aliments 12 hores abans del consum, posar-los a la nevera, i utilitzar una safata perquè l'aigua que es va descongelant vagi caient al recipient.

Altres maneres de descongelació òptima, segons apunta, pot trobar l' aigua freda, una opció amb què cal "seguir escrupolosament algunes pautes", tal com especifica: "L'aliment ha d'estar perfectament embolicat per evitar fuites. Hem de posar-lo a un bol amb aigua freda, no utilitzar aigua calenta. Cada mitja hora canviar l'aigua, i fer-ho pel temps que necessiti de descongelació.

Així mateix, a l'hora de descongelar un aliment també podem fer servir els microones que tinguin aquesta funció, si bé el producte a descongelar ha d'estar en un recipient apte per a ús microones; per això s'ha de localitzar la funció de descongelat a l'aparell; alhora que cal introduir l'aliment i cada dos minuts visualitzar com va.

"Quan s'hagi descongelat cal consumir immediatament. Un punt molt important a tenir en compte és que no és recomanable tornar a congelar un aliment que ha estat prèviament descongelat", sentencia dietista-nutricionista del Consell General de col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes i vicepresidenta del Col·legi Professional de Dietistes Nutricionistes d'Aragó.