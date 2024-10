Digues adéu al pijama! Els sorprenents avantatges de dormir despullat

Dormir entre 7 i 8 hores al dia és fonamental per mantenir un estat físic i emocional saludable. La manca de son pot causar irritabilitat, dèficits cognitius i un major risc de malalties com la hipertensió o problemes cardíacs. No obstant això, a més de la quantitat d'hores, la manera com dormim també pot influir en la nostra salut. Un expert en son, el doctor Eduard Estivill, sosté que dormir despullat és l'opció més beneficiosa, especialment per als homes.

La importància de la comoditat al dormir

Segons Estivill, durant la fase REM del son, es produeix una dilatació de les venes, especialment al penis. Aquesta fase és crucial per a la salut sexual i el benestar general. Quan els homes usen roba interior ajustada, això pot causar molèsties i dolor, cosa que podria interferir en la seva qualitat de son. Per això, el doctor recomana dormir sense roba o amb peces soltes que no comprimeixin les parts íntimes.

Per a les dones, limpacte és menys evident, encara que el clítoris també experimenta certa dilatació durant el son. Fer servir roba interior ajustada podria resultar incòmode, encara que no tan problemàtic com en els homes. La clau, segons el doctor, és la comoditat: cada persona ha de triar allò que el faci sentir millor.

Beneficis de dormir despullat

Regulació de la Temperatura Corporal : Dormir sense roba ajuda a mantenir una temperatura òptima, cosa que pot millorar la qualitat del son.

: Dormir sense roba ajuda a mantenir una temperatura òptima, cosa que pot millorar la qualitat del son. Millor Salut Sexual : Per als homes, la manca de compressió afavoreix la circulació sanguínia a la zona genital, cosa que pot contribuir a una millor salut sexual i majors nivells de testosterona.

: Per als homes, la manca de compressió afavoreix la circulació sanguínia a la zona genital, cosa que pot contribuir a una millor salut sexual i majors nivells de testosterona. Connexió Emocional : Per a parelles, dormir nus pot fomentar una major connexió emocional i física, augmentant la intimitat.

: Per a parelles, dormir nus pot fomentar una major connexió emocional i física, augmentant la intimitat. Menys Estrès : La sensació de llibertat en dormir sense roba pot ajudar a reduir l'estrès i l'ansietat, cosa que contribueix a un millor descans.

Dormir nu no només és una qüestió de comoditat, sinó que també té múltiples beneficis per a la salut física i emocional. El doctor Estivill suggereix que cada persona ha de considerar les preferències personals, però si busques millorar la qualitat del teu somni, donar-li una oportunitat a dormir sense roba pot ser la solució que necessites!