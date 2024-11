La greu conseqüència per a la salut d'abusar d'aliments ultraprocessats

Imatge de fitxer d'ultraprocessats. Foto: iStock / Canva Pro

L'elevat consum d'aliments ultraprocessats està associat a l'acceleració de l'envelliment biològic, independentment de la qualitat nutricional de la dieta, segons un nou estudi recent. Els resultats s'han publicat a la prestigiosa revista The American Journal of Clinical Nutrition.

La investigació ha estat duta a terme per la Unitat de Recerca d'Epidemiologia i Prevenció de l'IRCCS Neuromed de Pozzilli, en col·laboració amb la Universitat LUM de Casamassima, totes dues d'Itàlia.

Els investigadors italians van analitzar les dades de més de 22.000 participants a l'Estudi Moli-sani, una de les cohorts més grans de població d'Europa, i van utilitzar més de trenta biomarcadors sanguinis diferents per mesurar l'edat biològica.

A diferència de l'edat cronològica, que depèn exclusivament de la data de naixement, l'edat biològica reflecteix les condicions biològiques del cos, inclosos els òrgans, els teixits i els sistemes, i pot diferir de l'edat cronològica.

Mitjançant un qüestionari detallat sobre la freqüència de consum d'aliments, els investigadors van poder estimar el consum d'aliments ultraprocessats, és a dir, aliments elaborats totalment o parcialment amb substàncies que no s'utilitzen habitualment a la cuina (per exemple, proteïnes hidrolitzades, maltodextrines, greixos hidrogenades), que solen contenir diversos additius, com ara colorants, conservants, antioxidants, antiaglomerants, potenciadors del sabor i edulcorants.

Entre els aliments ultraprocessats no només s'inclouen els aperitius envasats o les begudes ensucrades, sinó també productes aparentment innocus com el pa produït en massa o envasat, el iogurt de fruites, alguns cereals d'esmorzar o les alternatives a la carn, per posar-ne alguns exemples.

L'estudi va demostrar que un elevat consum d'aliments ultraprocessats s'associa a una acceleració significativa de l'envelliment biològic dels participants. Bàsicament, les persones van resultar ser biològicament més grans que la seva edat cronològica real.

L'envelliment biològic és, de fet, un rellotge intern del cos, que pot anar més ràpid o més lent que els anys marcats al calendari, reflectint el veritable estat de salut de l'organisme.