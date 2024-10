Santa Coloma de Gramenet presumirà de la seva cuina a la Mostra Gastronòmica

La presentació de les jornades. Foto: Ai. de Santa Coloma de Gramenet

El cap de setmana del 4, 5 i 6 d'octubre, i dins de les activitats compreses sota la marca Santa Coloma Gastronòmica, se celebra a la ciutat una nova edició de la Mostra Gastronòmica de Santa Coloma. Aquest any, els estands dels restauradors i restauradores participants s'instal·laran al voltant del Mercat Sagarra.

L'alcaldessa de la ciutat, Mireia González, ha confirmat durant la presentació de la Mostra 2024 celebrada al Bar Verat del cuiner colomenc, estrella Michelin, Víctor Quintillà, el seu suport i el del consistori a un sector clau de l'economia local, generador de llocs de treball i que demostra dia a dia el seu talent i compromís' i que l'ha convertit en " referència com a destinació gastronòmica a l'Àrea Metropolitana" Alhora, ha destacat "el compromís dels 16 restauradors i restauradores participants a favor de la sostenibilitat i en la lluita contra el malbaratament alimentari, en el foment del reciclatge i en el treball a favor de les persones amb mobilitat reduïda”.



16 participants i 4 vinoteques

A l'edició d'enguany hi participen 16 restauradors i restauradores i 4 vinoteques en una trobada gastronòmica on es posa de manifest el talent, la qualitat i la diversitat de les propostes culinàries dels establiments participants.

La mostra aposta per la cura del medi ambient amb l'ús de materials sostenibles, com els gots reciclables per a les begudes, i s'afanya a ser inclusiva amb barres altes i baixes, perquè puguin acomodar-se les persones amb mobilitat reduïda, que utilitzen cadira de rodes. Als estands, es podrà gaudir de diverses ofertes tant de tapes com plats fruit de la creació dels establiments que hi participen ia un preu assequible.

Els horaris d'aquesta edició 2024 són els divendres de 20 a 23 h, dissabte de 12 a 16 hi de 19 a 23 hi diumenge de 12 a 16 h.