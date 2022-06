El Grup Social ONCE donarà un seminari el divendres 1 de juliol / Europa Press

El Grup Social ONCE celebrarà aquest divendres 1 de juliol un seminari que té com a objectiu donar a conèixer i apropar a la societat les diferents iniciatives que es duen a terme gràcies a l'impuls i el finançament del Parlament Europeu. També explicarà com afecten o beneficien aquestes propostes a les persones amb alguna mena de discapacitat.

"Europa s'apropa a tu" començarà a les 11:00 hores i es podrà seguir de forma telemàtica, des del canal de Youtube de l'ONCE.

MÉS INFORMACIÓ Més de 550 nens i joves amb discapacitat i sense participen en els campaments inclusius de l'ONCE

El convidat per aquesta ocasió tan especial serà l'eurodiputat per Catalunya, Javier López, i estarà acompanyat pel vicepresident del Grup Social ONCE, Alberto Durán; juntament amb els màxims representants de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí (delegat territorial) i David Bernardo (president Consell Territorial).

En aquest seminari també es donarà a conèixer la "història de vida" d'una persona amb discapacitat de Catalunya que ha aconseguit un lloc de treball gràcies al Grup Social ONCE i el suport del Fons Social Europeu.