El Barcelona Beach Festival SÍ se celebrarà aquest dissabte | @ep

El Barcelona Beach Festival obrirà finalment les portes a partir de les 15 hores aquest dissabte després d'assolir un acord amb l' Ajuntament de Sant Adrià del Besòs , ha informat en un comunicat l'organitzadora del festival, la promotora Live Nation.

En un comunicat divendres, l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va informar que havia denegat la llicència d'activitat al festival perquè no comptava "amb l'informe preceptiu i vinculant" de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (DGPEIS) de la Generalitat per atorgar-la.

Per la seva banda, en un comunicat el mateix divendres, Live Nation va culpar l'Ajuntament de no haver presentat dins del termini la documentació necessària per obtenir aquest permís, i va assegurar que es querellaria contra l' alcaldessa, Filo Cañete, i la primera tinenta d'alcalde, Ruth Soto.