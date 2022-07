Maria Alsina (Directora DT Barcelona CaixaBank), i Maite Casademunt (Premi Dona Empresària CaixaBank DT Barcelona) / Caixabank

Maite Casademunt, presidenta i directora de Lola Casademunt, ha estat la guanyadora de la Direcció Territorial de Barcelona dels “Premis Dona Empresària CaixaBank 2022”. Aquests premis van néixer amb l'objectiu de reconèixer el talent i l'excel·lència de les empresàries a Espanya, ajudant així a fomentar les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.

"És un orgull rebre aquest reconeixement a la feina que estem fent des de LOLA CASADEMUNT, una firma que va fundar la meva mare fa més de 40 anys i que, després de tots aquests anys, està vivint ara mateix un moment molt dolç ja que estem complint tots els somnis”, comentava Maite, que és actualment la propietària i presidenta de la companyia juntament amb el seu marit, Ferran Espona.

La directiva guardonada afegeix: “En qüestió de tres anys, gràcies a l'entrada del meu marit a l'accionariat, hem professionalitzat la companyia amb la incorporació del directiu Paco Sánchez i un gran equip de professionals al capdavant de cada departament; hem marcat una estratègia de negoci amb objectius clars que ens han fet situar la companyia a un gran nivell amb la presentació de les nostres col·leccions a les dues passarel·les oficials del país, la 080 Barcelona Fashion i la Madrid Benz Fashion Week Madrid; ens hem expandit tant a nivell nacional com internacional; i la nostra celebració dels 40 anys va coincidir amb el llançament de la nostra primera campanya d'imatge amb una top model com Nieves Álvarez. Unes fites que ens empenyen a seguir aprenent per continuar desenvolupant projectes enriquidors per a la companyia, i creixent de forma ferma i sostenible.”

Per tant, Maite Casademunt formarà part de la nova "Comunitat Dona Empresària CaixaBank" , una comunitat virtual que opera a través de LinkedIn i que serveix per compartir coneixements, idees i experiències entre el grup de directives premiades.

Aquesta comunitat ja compta amb més de 60 membres i ofereix accés a experiències exclusives, com ara fòrums o debats, entre d'altres, amb els quals pretén contribuir al desenvolupament i el lideratge de la dona en l'àmbit dels negocis.

Per Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, "els 'Premis Dona Empresària CaixaBank', que celebren aquest any la sisena edició, s'han consolidat en els darrers anys pel seu compromís amb l'excel·lència empresarial i el foment de la igualtat d'oportunitats i la diversitat, pilars fonamentals per a l'entitat, com cada any és un orgull per a nosaltres reconèixer la trajectòria professional i la capacitat de lideratge d'aquestes dones capdavanteres”.



Un cop finalitzada la fase territorial, el jurat dels premis escollirà la guanyadora nacional, que serà una de les representants espanyoles als premis internacionals IWEC.

Premis IWEC

La International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC) és una xarxa mundial d'empresàries líders al seu sector i que cooperen a nivell global per connectar i desenvolupar el lideratge femení. Anualment, es lliuren els premis IWEC amb l'objectiu de visibilitzar i donar suport a les dones empresàries del món.

Aquest 2022, els premis se celebraran a Madrid del 13 al 15 de novembre , en una trobada en què coincidiran grans personalitats del món empresarial global.

El programa Wengage

Caixabank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa amb l'objectiu de visibilitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Sota aquest programa, Caixabank treballa amb el compromís de fomentar la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com a la resta de societat.

Però aquest no és l'únic programa amb què Caixabank intenta impulsar la igualtat entre tots dos gèneres: també compta amb un Pla d'Igualtat, està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women's Empowerment Principles; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones; el Charter de la Diversitat; i al Codi d'EIX&AMB de Bones Pràctiques per a la Gestió del Talent i la Millora de la Competitivitat de l'Empresa.

Tot això us ha permès situar-vos entre les cinc primeres empreses del món a l' Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2022.