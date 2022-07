El sector turístic pateix desigualtat laboral / Arxiu

La desigualtat, per desgràcia, és un ens present que planeja per sobre del món laboral. A Espanya, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va situar la bretxa salarial entre homes i dones en un 21,4%. Una xifra més que preocupant que frena el desenvolupament de la dona al mercat laboral i que dificulta la igualtat real entre els dos gèneres.

Segons un informe elaborat per Turijobs el 2021, la desigualtat per raons de gènere és una cosa notòria sobretot en les dones, que són les que realment ho pateixen. Per contra, els homes no senten que hagin arribat a sentir-se discriminats per motius de gènere davant dels seus col·legues femenines.

Via: Turijobs

Tot i això, la desigualtat no sempre ha de ser de gènere: pot donar-se per molts altres motius, com l'edat, la nacionalitat, l'orientació sexual, la ideologia...

En el cas del sector turístic és especialment preocupant. Sense anar més lluny, el 2021, es va detectar que el 75,4% del col·lectiu afirmava haver patit alguna desigualtat de gènere al sector turístic i hostaler. Dues de les principals barreres, en aquest cas, són el sostre de vidre i el sostre de ciment.

El primer concepte és més conegut que el segon, però no és menys important. El sostre de vidre fa referència a la barrera invisible que dificulta que les dones accedeixin als llocs de poder de les organitzacions malgrat tenir els mateixos estudis i aconsegueixin els mateixos mèrits que els seus homònims.

Pel que fa al segon, el sostre de ciment fa referència a la barrera que s'autoimposen les dones que decideixen no aspirar a càrrecs més alts per l'alt cost personal i familiar que comporta. Sigui un o altre, aquestes dues barreres dificulten en gran mesura l'avenç de la dona al sector laboral.

SECTORS MÉS AFECTATS

Segons l'informe més recent de Turijobs, els sectors més afectats per discriminació laboral dins del turisme són la recepció (18,28% per a les dones i 19% per als homes), seguit per Atenció al Client (16,90% per a dones i 13,95% per a homes), seguit per Direcció (14,96% per a dones i 13,37% per a homes).

Via Turijobs

Per tant, el sector del turisme continua tenint seriosos problemes pel que fa a la discriminació, que acaba repercutint en la desigualtat salarial. Així ho afirmen el 69,54% de les dones i el 46,99% dels homes, ja que consideren que hi ha desigualtat salarial en comparació amb altres professionals, independentment del gènere.