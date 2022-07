Barcelona Culinary Hub i el Culinary Institute of America s'han aliat per engegar una plataforma conjunta que treballi i investigui en sostenibilitat gastronòmica. Les dues entitats han impulsat el Sustainable Culinary Think Lab, que segons expliquen serà un espai digital de cooperació internacional dins de la indústria gastronòmica alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

El Sustainable Culinary Think Lab pretén innovar i respondre diferents necessitats i oportunitats del sector.

● Gestió empresarial i visió global del negoci. Reconeixent la immensitat del nostre desafiament col·lectiu d'integrar la salut global als nostres sistemes alimentaris —inclosos els restaurants, serveis d'aliments i indústries afins—, el futur del sector exigeix perfils més professionals, especialitzats en gestió i amb una visió global de les necessitats del negoci a totes les àrees, inclòs un ferm compromís amb la sostenibilitat per part dels diferents actors implicats en el sector gastronòmic.

● Innovació: La innovació és un requisit essencial al sector empresarial i, per descomptat, també a l'àmbit culinari. A través de l'educació, la investigació i la cooperació internacional, el Culinary Think Lab Sustainable destacarà la importància d'introduir la innovació per mitigar l'impacte del sector de la gastronomia en el medi ambient. Per això, és essencial comprendre millor el potencial de la tecnologia en la seva funció com a aliat clau per avançar cap a solucions més sostenibles i innovadores.

● Evolució cap a nous models d'alimentació i de producció. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i altres observadors experts, els aliments encara tenen un camí llarg per recórrer per reflectir els imperatius de salut mundial. Per aquest motiu, són necessàries l'educació i la recerca que reuneixin els professionals tant de la comunitat de productors/proveïdors com de la comunitat de restaurants/serveis d'aliments per crear, difondre i promoure nous models gastronòmics sostenibles, a més de fomentar iniciatives regeneratives de producció agrícola i daliments.

● La formació com a eina per impulsar el canvi. Les escoles culinàries han hagut de replantejar els models educatius per valorar la importància dincorporar la sostenibilitat com a prioritat dins del sector. Per això, cal posar a disposició dels professionals i estudiants del sector gastronòmic espais com el Sustainable Culinary Think Lab, on es posa de manifest i es valora la importància de treballar de forma sostenible i promoure la conscienciació i les solucions mediambientals.