Cloenda del Màster de Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+I) / COAC

L’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) van celebrar dijous al COAC la clausura del Màster de Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+I) que organitzen conjuntament, a través de l’Escola Sert COAC i amb l’acreditació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Enguany, en la seva tercera edició, la cloenda de l'acte s’ha centrat en analitzar el paper de la col·laboració publico-privada com a fórmula per ampliar el parc d’habitatge de lloguer social assequible a Catalunya des del prisma de les administracions, dels agents privats, i del paper que juguen els Fons Next Generation de la UE destinats a l’habitatge de lloguer social assequible i la rehabilitació energètica dels edificis.

MÉS INFORMACIÓ Els lloguers han pujat un 6,2% a Catalunya els primers sis mesos del 2022

També s’ha destacat el paper de l’Escola Sert per potenciar espais de trobada i de treball que impulsin la innovació en el sector immobiliari, atenent a tipologies tradicionals però també a les noves formes de convivència.

En aquest sentit, la presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC, Sandra Bestraten, ha explicat que “les necessitats de la ciutadania, de la ciutat i de l’entorn s’han de transformar en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb alt contingut d’innovació pel que fa a models, processos i productes convencionals. I aquest és l’objectiu del Màster de l’Escola Sert, posar a disposició dels professionals formació que permeti innovar i donar resposta als reptes complexos i canviants de la societat incorporant criteris de sostenibilitat i accessibilitat i donant accés a diferents formes de finançament”.

Per la seva banda, el director general de l’APCE i codirector del màster, Marc Torrent, ha assenyalat que “els fons europeus són una oportunitat única per a potenciar el marc col·laboratiu entre sector públic i privat, especialment pel que fa a l’habitatge assequible i social”, i ha destacat el paper del màster en qüestió com a formació impulsora d’un nou paradigma en la gestió immobiliària que “connecti les necessitats dels ciutadans i les ciutats amb un urbanisme i edificació on la innovació i l’eficiència siguin facilitadores dels desenvolupaments actuals i futurs”.

En el marc de la cloenda s’ha presentat la publicació "Apuntes para la Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras", un recull d’articles escrits per professors que imparteixen el Màster, amb l’objectiu d’esdevenir una eina de consulta per a professionals del sector immobiliari. Així mateix, la publicació pretén apropar a la població el sector immobiliari i les bones pràctiques que s’estan realitzant per adaptar-se a les necessitats reals de la societat en matèria de sostenibilitat, tecnologia (ciutats intel·ligents), professionalització i formació, entre d’altres aspectes. La voluntat d'aquesta publicació és la de formar part d'una futura col·lecció de llibres que donin a conèixer diferents aspectes relacionats amb el sector immobiliari que puguin desconèixer la resta de la població.