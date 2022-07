CaixaForum Macaya serà l'indret que aculli aquest debat / CaixaForum

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), coorganitzaran la conferència La guerra d'Ucraïna i la crisi alimentària global aquest mateix dilluns 18 de juliol a les 18 h, i tindrà lloc al CaixaForum Macaya.

L'objectiu d'aquesta sessió és analitzar les conseqüències de la guerra entre Rússia i Ucraïna pel que fa a la producció i la distribució d’aliments, i reflexionar sobre les futures i necessàries transformacions de les cadenes de subministrament per garantir l’accés universal als aliments.

Al debat hi participarà Eckart Woertz, director del GIGA Institute for Middle East Studies i investigador sènior associat del CIDOB, i serà presentat i moderat per Eduard Soler i Lecha, investigador sènior del CIDOB. L'idioma de l'esdeveniment serà en anglès, però s'oferirà traducció simultània.

El 25% dels aliments elaborats per al consum humà es comercialitza internacionalment. La pandèmia de la COVID-19 ha deixat palesa la desigualtat en el sistema d’accés i distribució global dels aliments més bàsics. De fet, els confinaments de la població i les resctriccions comercials han provocat la interrupció de certes cadenes de subministraments d’aliments.

Després de més de dos anys de pandèmia, i just quan les cadenes de subministrament es començaven a recuperar, la guerra d’Ucraïna està provocant l’escassetat de blat i altres productes alimentaris bàsics, a més d’un increment del cost del transport d’aliments. Les prediccions del Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides per al 2022 són alarmants.

Els ponents parlaran sobre qüestions com les conseqüències que està tenint la guerra d’Ucraïna en la distribució i el comerç mundial d’aliments o si és possible una crisi alimentària global; o com es pot mantenir el sistema comercial multilateral d’aliments i com seran en el futur les cadenes de subministrament d’aliments.