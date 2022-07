Renfe reforçarà el seu compromís amb els clients valorant la importància que suposa per al passatger poder viatjar amb les seves mascotes/ @Renfe

Renfe durà a terme una prova pilot per viatjar amb gossos de fins a 40kg amb trens AVE-Llarga Distància. L'assaig es durà a terme a partir del 13 de setembre i durant tres mesos amb trens directes i semidirectes del Corredor Nord-est, de la línia Madrid – Barcelona. Aquest és un pas més en el compromís envers els clients, valorant així la importància que suposa per al passatger poder viatjar amb les seves mascotes, tal i com ha assenyalat Renfe en un comunicat emès el 20 de juliol.

Per a la prova, es permetrà un gos “gran” per viatger, amb un màxim de dos gossos “grans” per tren, en un sol cotxe i sempre en un espai fix de dues places determinades. Així mateix, queden fora del programa els gossos d'assistència i les mascotes de menys de 10kg que vagin a bord, que continuaran acollint-se a la mateixa normativa comercial que ja permet que aquests petits puguin viatjar amb els seus amos. La normativa vigent es pot consultar a la web de renfe.com (https://www.renfe.com/es/es/viajar/informacion-util/mascotas ).

El programa ha estat subscrit per Renfe Viajeros en col·laboració amb Nestlé Purina. L'aliança va ser signada a l'estació de Madrid Porta d'Atocha per Mark El-Khoury, director general de Nestlé Purina España, i Sonia Araujo, directora general de Renfe Viajeros, establint un marc de col·laboració en accions comercials i altres activitats conjuntes per difondre el 'Projecte Mascota Gran' i els serveis de transport ferroviari de Renfe Viajeros.

Per a aquest projecte, Nestlé Purina ha assessorat Renfe amb una guia de viatge amb bones pràctiques perquè les mascotes i els seus amos puguin viatjar a bord dels trens de la forma més agradable. Per exemple, la guia aconsella portar la pròpia manta de la mascota i la joguina sense so, evitar alimentar-la durant les tres primeres hores prèvies al viatge per prevenir marejos, o passejar-la durant un temps prolongat perquè es relaxi.

Renfe, ha afirmat, vol promoure un servei excel·lent en aquest aspecte, amb la bona pràctica de les recomanacions que apareixen a aquesta guia, a més de l'assessorament de tot el personal de serveis de terra i a bord dels trens de Renfe en aquesta matèria.

Dia Mundial del Gos: 21 de juliol



Precisament, aquest acord s'ha pres pràcticament en el Dia Mundial del Gos, que se celebra enguany el 21 de juliol. D'aquesta forma, s'ampliarà les possibilitats perquè les persones que tinguin gossos grans puguin viatjar i desplaçar-se també amb ells, un reclam que hi havia des de feia temps i que per fi ha estat escoltat.