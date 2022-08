Els abonaments gratuïts de Renfe per a Rodalies i Mitja Distància ja es poden sol·licitar des de la pàgina web | @ep

Renfe obre aquest dilluns el registre a la web perquè els clients puguin sol·licitar l'abonament gratuït, que començarà a funcionar a partir del 24 d'agost per als trens de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància.

Aquest registre és necessari perquè els viatgers freqüents o recurrents d'aquests serveis puguin adquirir el nou abonament, bonificat al 100%, segons ha assenyalat la companyia a Europa Press .

El registre estarà obert a través de la pròpia web de Renfe i del conjunt de les aplicacions.

El 12 de juliol passat el president del Govern, Pedro Sánchez , va anunciar que el Govern bonificarà el 100% dels abonaments de diversos viatges per Rodalies, Rodalies i trens de mitjana distància operats per Renfe , per la qual cosa passaran a ser gratuïts des del setembre fins al 31 de desembre d'aquest any.

FIANÇA DE 10 EUROS I VIATGES MÍNIMS

L' Executiu ha restringit la gratuïtat d'aquests trens als usuaris que fan aquests trajectes habitualment, a través d'una fiança la devolució del qual estarà supeditada a la realització d'un mínim de 16 viatges al llarg dels quatre mesos que durarà aquesta mesura.

La possibilitat de viatjar gratis als trens de Rodalies requerirà una fiança de 10 euros, mentre que als trens de Mitja Distància pujarà a 20 euros.

Si s'han fet més de 16 viatges, es retornarà aquesta fiança, de manera automàtica si s'ha pagat amb targeta de crèdit o mitjançant una sol·licitud presencial de l'usuari si s'ha abonat per mitjà de diners en efectiu.

La fiança es pagarà en el moment en què s'adquireixi aquest nou bo especial creat per a aquests quatre mesos, que serà unipersonal, és a dir, només el podrà fer servir una persona, i per a un trajecte en concret.

D'aquesta manera, el sistema desenvolupat evita que els fons destinats a aquesta mesura vagin a parar a usuaris ocasionals que només pretenen desplaçar-se amb tren unes quantes vegades per motius d'oci.

Tot i això, fins al proper 24 d'agost no es començaran a comercialitzar. "La idea és que els usuaris es registrin amb temps a la web de Renfe per poder començar a comprar en línia els bitllets a partir del 24 d'agost del 2022 i durant tot el període de vigència de la mesura", ha explicat la ministra del ram , Reis Maroto.