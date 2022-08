Membres de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona / @EP

Un estudi internacional amb participació de l'Hospital Vall d'Hebron ha constatat que quatre de cada deu dones que acudeixen a l'hospital amb una fractura òssia o una luxació han patit violència de gènere en algun moment de les seves vides.

L'estudi, publicat per 'The Journal of Bone & Joint Surgery', es va realitzar simultàniament a sis hospitals de Canadà, Països Baixos, Finlàndia i Espanya, ha informat aquest dimarts l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en un comunicat.

Els requisits per entrar a l'estudi eren ser una dona gran d'edat amb una lesió traumàtica recent i ser capaç de respondre de manera autònoma a les preguntes dels investigadors, seleccionant-se 250 participants a les quals se li va fer un qüestionari sobre violència de gènere es va repetir a totes les visites.

A la Vall d'Hebron hi van col·laborar dotze professionals del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

El 79% de les dones que van declarar haver patit algun tipus de violència masclista --física, emocional o sexual-- ho va fer durant la visita inicial, mentre que el 21% restant ho va fer en seguiments posteriors.

Els investigadors presenten dues hipòtesis, que no són excloents, per a aquest segon grup: la primera és que la situació de vulnerabilitat i dependència amb lesions augmenta el risc de patir violència per part de la parella i el vincle de confiança entre la pacient i els professionals sanitaris.

La investigadora Yaiza Garcia ha afirmat que Traumatologia és un espai clau i ha considerat que les possibilitats que els professionals sanitaris es trobin amb dones que han patit qualsevol classe de violència de gènere és elevat: “Les lesions musculoesquelètiques són les segones lesions més comunes resultants de agressions de la parella ”.