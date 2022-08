Easyjet, en vaga / @EP

La secció del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) a easyJet iniciarà aquest divendres una vaga en tres períodes de 72 hores cadascun, que es desenvoluparà els dies 12, 13 i 14 d'agost, així com els dies 19, 20 i 21 del mateix mes i durant 27, 28 i 29, "davant de la negativa de l'empresa a recuperar les condicions laborals que els pilots tenien abans de la pandèmia, així com a negociar el segon conveni col·lectiu".

En un comunicat, els pilots han assegurat que la vaga "es tracta del darrer recurs possible" i també han demanat disculpes als passatgers, "els grans perjudicats per aquesta situació".

Els sindicats han reivindicat "la bona voluntat" de la Secció Sindical de Sepla durant la negociació del conveni col·lectiu, ja que han afirmat que durant els pitjors mesos de la pandèmia, van accedir a rebaixar-se els sous per "garantir no només els llocs de treball, sinó la supervivència de la pròpia companyia a Espanya”.

Tot i això, han assenyalat que, "complit l'objectiu de minvar les condicions laborals dels pilots", easyJet va anunciar un increment del nombre d'avions i pilots a les seues bases de Barcelona i Palma, i va obrir una base completament nova a Màlaga.

Segons els pilots, la negociació del segon conveni col·lectiu d'easyJet va concloure el mes de juliol passat, "quan l'empresa es va negar a atendre qualsevol petició dels representants dels pilots" i va presentar una nova proposta que "retalla encara més les condicions laborals a termes reals".

"Les companyies estan en el seu dret de recuperar múscul, però no a costa dels treballadors; si la situació ha tornat als nivells del 2019, és el moment de recuperar les condicions perdudes per una qüestió de justícia", han indicat els portaveus de Sepla.

Respecte al nombre de vols, els representants han incidit que el nombre de vols "és, actualment, molt similar al que hi havia el 2019", però l'empresa "es nega a recuperar les condicions laborals".

easyJet opera amb bases a tot Europa i té diferents tipus de contracte de treball a cada país. Els sindicats asseguren que "les condicions dels pilots espanyols sempre han estat pitjors que les de la resta i encara es veuen més degradades amb la nova proposta de l'empresa".

SERVEIS MÍNIMS DE MÉS DEL 57%



El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha establert uns serveis mínims per a la vaga de pilots espanyols d'easyJet del 57% pels vols amb base a Palma de Mallorca, del 60% pels vols a Màlaga i del 61% pels vols a Barcelona i Menorca.

Segons la programació aportada per l'aerolínia, tots els vols programats per als dies de vaga són internacionals i els serveis mínims decretats són els que resulten d'aplicar aquests percentatges de protecció als serveis aeris de transport públic operats per la companyia amb origen o destinació els aeroports de Màlaga, Barcelona, Palma de Mallorca i Menorca.

També es protegeixen aquelles operacions tècniques de posicionament i d'altres com la situació de tripulacions necessàries per a la realització efectiva dels serveis de transport aeri considerats essencials , els operats en els períodes entre jornades de vaga i els posteriors a la finalització d'aquesta, i també aquells vols l'hora de sortida dels quals programada fos anterior a l'inici de la vaga i l'arribada prevista de la qual es produeixi en el període de vaga.

Es consideraran treballadors legalment convocats a la vaga aquells que tenen assignada com a base permanent algun dels centres de treball on es convoca la vaga, independentment del lloc on pernoctin els dies de la convocatòria de la vaga.

Pel que fa al llistat de vols concrets afectats per aquests serveis mínims, correspon a easyJet establir els vols sotmesos als percentatges de la resolució de serveis mínims que s'han descrit anteriorment, per a la qual cosa hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir que es prestin.