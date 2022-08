Renfe ha recomanat adquirir els abonaments gratis de Rodalies i Mitja Distància abans del proper 5 de setembre, davant l'augment de viatgers que es preveu aquell dia a la xarxa de Rodalies i Mitja Distància de tot Espanya.

Arxiu - Rodalies, Renfe - Imatge d'arxiu

Els abonaments, vàlids per viatjar entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, es poden adquirir des del 24 d'agost passat a través de l'aplicació mòbil de Renfe Rodalies, ia taquilles i màquines autovenda de les estacions.

Tot i que es podran aconseguir durant tota la vigència de la mesura, Renfe ha assenyalat que és recomanable fer-ho abans del 5 de setembre, primer dilluns després de les vacances , en què s'espera un considerable augment de viatgers.

Així mateix, per agilitzar l'adquisició dels abonaments, la companyia ha apuntat que és convenient el registre previ a través de les aplicacions mòbils o pàgines web de Renfe , com han fet fins ara més de 400.000 usuaris. Un cop registrats, els clients podran obtenir els seus abonaments a l'app de Renfe Rodalies ia les estacions o màquines autovenda de les estacions.

Els viatgers que no s'hagin registrat a través del web o apps de Renfe, poden adquirir el títol a les oficines de venda o màquines autovenda de les estacions de Renfe, presentant el seu NIF, NIE o passaport, ja que els abonaments són personals. intransferibles.

Per adquirir l'abonament, encara que és gratuït, cal dipositar una fiança de 10 euros per a cada nucli de Rodalies o Rodalies, i de 20 euros per a cada servei de Mitja Distància Convencional. El pagament amb targeta permetrà que la devolució de la fiança es faci de forma automàtica (una vegada finalitzat el període de validesa) complint les condicions de l'abonament, és a dir, fer almenys 16 desplaçaments en aquests quatre mesos.

DESCOMPTES EN ABONAMENTS AVANT A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE



D'altra banda, els serveis Avant comptaran amb un descompte del 50% per als usuaris recurrents, que s'aplica a tots els títols multiviatge Avant (Abonament Targeta Plus, Targeta Plus 10 o Targeta Plus 10-45), que es venguin entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, amb condicions d'ús específiques adaptades al període de bonificació establert.

A més, es crearan uns nous abonaments comercials amb condicions similars als Avant, per a les rutes d'alta velocitat en què no hi hagi OSP ni Acords Marc i el temps de viatge sigui de menys de 100 minuts. Aquests bons tindran una bonificació del 50% durant el període de vigència.