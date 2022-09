Convocatòria del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials a Catalunya / CaixaBank

Fundació La Caixa ha presentat aquest divendres la Convocatòria del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials a Catalunya, el qual augmenta fins a un 42% la seva dotació per invertir 10,5 milions d'euros en iniciatives que impulsin l'acció del tercer sector social.

L'increment de la dotació permetrà ajudar a més entitats i a més persones que estiguin en situació de vulnerabilitat en un moment en què la pobresa i l'exclusió social afecten el 26% de la població catalana, segons l'última Enquesta de Condicions de Vida de l'Idescat. En aquest sentit, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya alerta que la situació encara podria empitjorar en els propers mesos.

MÉS INFORMACIÓ CaixaBank obrirà una convocatòria per donar suport als projectes de millora del patrimoni natural a Espanya

"Les famílies no tenen cap baló d’oxigen i estan encadenant una crisi rere l’altra sense possibilitat de recuperar-se. Això les empeny a la precarietat. Ens preocupa molt que persones que fins aquest moment no es trobaven en situació de vulnerabilitat, ara estan recorrent a nosaltres. Hi ha un risc real d’augmentar encara més la bossa de pobresa i exclusió, ja a màxims històrics, i d’eixamplar les desigualtats", explicava Francina Alsina, la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

"Sabem l’esforç extraordinari que estan fent les entitats socials. Per això intensifiquem la nostra col·laboració amb el tercer sector ampliant la dotació i facilitant l’accés als ajuts. Volem ser més a prop de les entitats i les persones en situació de vulnerabilitat, i impulsar el màxim de projectes que impactin en qui més ho necessita", ha explicat el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón.

"En aquests moments complicats hem d’impulsar més que mai les sinèrgies amb les entitats socials. La seva tasca és de vital importància i, gràcies a l’increment tant significatiu del pressupost destinat a aquesta convocatòria, les ajudes arribaran a moltes més entitats, també a entitats locals petites repartides pel nostre territori. Les seves iniciatives serviran per pal·liar moltes necessitats de famílies i persones en situació de vulnerabilitat", ha destacat la directora comercial de la xarxa Barcelona Ciutat de CaixaBank, Cristina Fabregat.

AUGMENT D'UN 42% EN 2022

Per ajudar en aquest context, la a Convocatòria 2022 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació La Caixa augmenta els ajuts a persone en situació de vulnerabilitat i a les entitats sense ànim de lucre que les atenen en Catalunya.

Les entitats socials catalanes poden presentar els seus projectes del 4 al 27 d’octubre d’aquest any en aquesta nova convocatòria, a la qual es destinaran 10,5 milions d’euros, una xifra que augmenta el 42% respecte la del 2021.

L’any passat, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials va invertir a Catalunya un total de 7.406.550 euros repartits en 292 projectes que van beneficiar 110.131 persones.

PRINCIPALS NOVETATS DE LES CONVOCATÒRIES SOCIALS EL 2022

Les convocatòries socials d'enguany incorporen un nou repartiment de dotació econòmica, que s'estableix sobre la base de la població de cada comunitat autònoma. Es fomenta també la selecció de projectes a totes les províncies espanyoles. Altres novetats són:

- L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte a la Modalitat 1 passa de 40.000 a 50.000 euros. A la Modalitat 2 es podrà sol·licitar un import a partir de 50.000 i fins a 100.000 euros.

- Se simplifica el formulari de presentació de projectes.

- S’hi poden presentar entitats i delegacions amb conveni vigent en les convocatòries del 2021. Per fer-ho, és imprescindible justificar, com a mínim, el 50 % de l’ajuda concedida el 2021.

LÍNIES D'ACCIÓ PRIORITÀRIES DEL PROGRAMA

- Gent gran i reptes derivats de l’envelliment.

- Persones amb discapacitat o trastorn mental.

- Humanització de la salut.

- Lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

- Inserció sociolaboral.

- Interculturalitat i acció social.