Cartell de 'Neteja la teva platja' / Estrella Damm

El proper dissabte 17 de setembre és el Dia Internacional de les Platges. És per això que Estrella Damm i la Fundació CRAM organitzen una neteja de la platja del Prat de Llobregat, emmarcada en la campanya mediambiental “1m2 per les platges i els mars” que promou des de 2017 el Projecte Libera. La jornada començarà a les 18h i finalitzarà amb l’actuació que la banda de pop Intana, que actuarà davant de tots aquells voluntaris i voluntàries que hagin participat a la neteja.

La iniciativa estarà bautitzada sota el nom ‘La festa de la platja’. Estrella Damm i la Fundació CRAM han organitzat una jornada compromesa i festiva, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre l'emergència ecològica a la qual està exposat el Mediterrani i la necessitat urgent de protegir els nostres mars i tot allò que els envolta.

La iniciativa estarà oberta a tothom qui vulgui participar per alliberar la Platja del Prat de deixalles, així com conèixer de primera mà la feina que realitza el Centre de Recuperació d’Animals Marins, entitat que assisteix i recupera espècies marines en perill per reintroduir-les al seu hàbitat.

Totes les persones que vulguin participar a la ‘Festa de la platja’ s’hi podran inscriure enviant un correu a festadelaplatja@damm.es. Places limitades fins completar l’aforament.