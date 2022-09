Dabiz Muñoz, el "millor cuiner del món" per segon any consecutiu / @EP

El madrileny Dabiz Muñoz ha estat elegit com el " millor cuiner del món " en haver aconseguit per segon any consecutiu el primer lloc del Top 100 mundial dels premis 'The Best Chef Awards 2022', en una gala que s'ha celebrat aquest dimarts a el Palau de Cibeles de Madrid.



El creador de DiverXO, GoXo i RavioXo ha revalidat el títol en aquest rànquing elaborat amb els vots de 350 cuiners i professionals del sector. Diversos centenars de xefs de tot el món s'han reunit a Madrid per conèixer-ne el resultat.

A més d'aquest títol el madrileny ha aconseguit dos guardons més, el de millor restaurant de Madrid i el millor xef votat per professionals.



A més de Muñoz, a la llista de The Best Chef Awards apareixen en tercer lloc Joan Roca (El Celler de Can Roca), Andoni Luis Aduriz , en cinquè lloc (Mugaritz) i el trio format per Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas ( Gaudir) al setè lloc entre els 10 millors.



L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida , que ha participat a la sisena gala de lliurament dels premis, ha destacat el xef com una "icona indubtable de la cuina d'avantguarda de Madrid i d'Espanya" i ha subratllat que és un " orgull enorme" que formi part de la restauració de la ciutat. "Enhorabona per aquest merescudíssim premi", ha escrit al seu perfil de Twitter.