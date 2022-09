Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de LOLA CASADEMUNT, guanyadora nacional del 'Premi Dona Empresària CaixaBank 2022' / CaixaBank

Maite Casademunt , presidenta i directora creativa de LOLA CASADEMUNT, firma de moda i accessoris per a la dona, ha estat escollida guanyadora nacional de la sisena edició del 'Premi Dona Empresària CaixaBank' que cada any reconeix el talent i l'excel·lència professional d'empresàries a Espanya i fomenta les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.

El jurat dels premis, integrat per un grup de directives i directius de CaixaBank, ha elegit entre les 14 guanyadores territorials la directiva catalana per la seva destacada trajectòria professional, que ha portat a posicionar LOLA CASADEMUNT com una empresa líder al sector de la moda a Espanya, i una clara aposta pel creixement i la internacionalització amb partners comercials a Europa i Amèrica. L'empresa ja és present en una dècada de països com Andorra, Bèlgica, Xipre, França, Itàlia, Mèxic, Puerto Rico, Portugal i Irlanda. Actualment el pes del mercat internacional de LOLA CASADEMUNT és el 13%.



A més, el jurat ha tingut també en compte el ferm compromís de Maite Casademunt amb la responsabilitat corporativa i la sostenibilitat. La directiva va idear el programa de RSC de l'empresa, LOLA LOVES LIFE, focalitzat en la lluita contra el càncer de pit, la lluita contra la soledat de la gent gran, el suport a famílies en risc d'exclusió social i persones vulnerables com els afectats pel conflicte ucraïnès. A l'àmbit de la sostenibilitat, l'empresa registra un 35% de producció en proximitat, i s'ha fixat com a objectiu que el 2025 totes les col·leccions siguin 100% sostenibles. L'empresa va aconseguir ahorrar més de 8.800 quilos de plàstic i més de 35.700 quilos de CO2 amb la producció de les tres darreres col·leccions del 2021.

MARTA CASADEMON, L'EMPRENEDORA DE CARDEDEU

Maite Casademunt, nascuda a Cardedeu (Barcelona) i formada a l'Escola Superior d'Imatge i Disseny de Barcelona. Va treballar colze a colze amb la seva mare des de molt jove després de finalitzar els seus estudis de Disseny. La seva incorporació va suposar un canvi de rumb a la companyia, enriquint-la amb la creació d'una línia de moda. Des del 2018, és la propietària i presidenta de LOLA CASADEMUNT , iniciant un procés de més professionalització de la gestió per treure l'empresa familiar a una nova etapa de creixement.

Per a la directiva guardonada, “és un orgull rebre aquest guardó, que és, sens dubte, un reconeixement a la feina que els darrers anys estem duent a terme a LOLA CASADEMUNT, una firma que va fundar la meva mare fa més de 40 anys i que, avui està vivint un moment molt dolç amb la consecució de tots els seus somnis, gràcies a l'entrada a l'accionariat del meu marit, Fernando Espona, i del compromís i dur treball de tots els equips”.



En aquest sentit, Maite Casademunt destaca: “En qüestió de tres anys hem professionalitzat la companyia amb la incorporació del directiu Paco Sánchez i un gran equip de professionals al capdavant dels diferents departaments de la signatura; hem marcat una estratègia de negoci amb objectius clars que han situat la companyia a un gran nivell amb la presentació de les nostres col·leccions a les dues passarel·les oficials del país, la 080 Barcelona Fashion i la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; ens hem expandit tant a nivell nacional com internacional; i l'any passat vam celebrar el nostre 40è aniversari amb el llançament de la nostra primera campanya d'imatge amb una top model mundial com Nieves Álvarez”. I afegeix: “Aquestes fites ens empenyen a seguir aprenent per seguir desenvolupant projectes enriquidors per a la companyia, i creixent de forma ferma i sostenible.”



ELS PREMIS IWEC

Els premis internacionals IWEC Awards 2022 es lliuraran durant la conferència International Women's Entrepreneurial Challenge, que se celebrarà aquest any a Madrid entre el 13 i el 15 de novembre.

La International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC), amb seu a Nova York, és una xarxa mundial d'empresàries líders al seu sector, que sustenten la propietat de les companyies i que cooperen a nivell global a través de les cambres de comerç i organitzacions empresarials. l'objectiu de connectar i desenvolupar el lideratge femení.



Cada any, en el marc de la seva Conferència Anual es lliuren els premis IWEC per tal de reconèixer i donar suport a les dones empresàries de tot el món. Entre altres aspectes, els premis IWEC pretenen incrementar la visibilitat de la dona empresària perquè pugui representar una part important i decisiva en el desenvolupament de l'economia global del segle XXI.



WENGAGE, EL COMPROMÍS DE CAIXABANK AMB LA IGUALTAT

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d‟oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.



CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, impulsant la diversitat i la igualtat d'oportunitats en 3 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació i esport.