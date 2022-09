El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Mallorca ha desestimat el recurs presentat per Pastas Alimenticias La Catalana SL contra la resolució de la Direcció General de Consum de les Illes Balears en què se li imposava una sanció de 24.300 euros euros per vendre a el mercat paquets de farina especial per a molles amb insectes vius al seu interior.

Recurs farina - Unsplash

Aquest organisme dependent de la Conselleria de Salut i Consum va imposar el juny del 2021 a aquesta empresa dedicada a la fabricació de pastes alimentàries una multa com a responsable d'una infracció greu i una de lleu en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.

La infracció greu, amb multa de 24.000 euros, era per "produir, importar, distribuir, manipular o comercialitzar béns o productes no segurs" , tal com queda recollit a l'article 81.III.2 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. La infracció lleu, de 300 euros, era en matèria d‟etiquetatge.

L'empresa va assumir la responsabilitat de la infracció lleu

Pastes Alimentícies La Catalana SL va recórrer la sanció greu, i va assumir la responsabilitat de la lleu. L'empresa va impugnar la resolució de la Direcció General de Consum de les Illes Balears justificant-se que el producte va sortir de les seves instal·lacions en bon estat, entenent que l'aparició d'insectes a la farina es devia a una mala conservació a l'emmagatzematge. A més, ha argumentat que no es tractava d'un producte no segur malgrat l'existència d'insectes, i ha exposat fins i tot que "si es produeix la seva ingestió seria innocu per a la salut".

El Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, recull a l'article 9 que “de les infraccions en productes envasats serà responsable la signatura o raó social el nom de la qual figuri a l'etiqueta, llevat que es demostri la seva falsificació o mala conservació del producte per la forquilla sempre que s'especifiquin a l'envàs original les condicions de conservació".

Desestima el recurs dalçada i el condemna a pagar les costes

La sentència signada el 23 de setembre passat, a la qual ha tingut accés FACUA, recull que, atenent les diferents actes d'inspecció aixecades i les mostres preses en diversos paquets de farina especial per a engrunes a la venda a Eroski Palmanova, desestima el recurs contenciós administratiu presentat per aquesta empresa amb seu al municipi murcià de Lorca.

La jutgessa rebutja aplicar alguna de les dues circumstàncies atenuants que sol·licitava l?empresa. Per contra, imposa la quantia màxima de multa en entendre que concorre la circumstància agreujant prevista a l'article 83.1 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears en tractar-se de productes "d'ús comú, ordinari i generalitzat" com és en aquest cas la farina.

Per tot això, ha condemnat en ferm Pastas Alimenticias La Catalana SL a pagar la sanció per import de 24.300 euros , a més de les costes establertes en un límit màxim de 500 euros. Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs.