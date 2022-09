Alguns dels treballadors concentrats. Foto: Twitter (@UGT_SP_CAT)

Treballadors del PSMAR es van concentrar, durant el dimecres 28 de setembre, a les portes de l'Hospital del Mar per protestar per "la retallada dels seus drets laborals". No hi havia una hora fixada per a la concentració, convocada per UGT, de manera que al llarg del dia es van anar succeint imatges de part del personal protestant les darreres decisions de la direcció del centre.

"No ens podem quedar de braços creuats davant un nou atropellament", denuncia Pedro Burillo, secretari d'organització del sindicat a PSMAR. Burillo apunta que la protesta s'ha convocat per la decisió de la direcció del centre de prescindir de 500 dels 800 professionals del centre que formaven part de la plantilla amb contractes temporals. "Es queden al carrer i als 300 restants se'ls ofereixen unes condicions de treball molt precàries. Alguns contractes ni tan sols arriben a la mitja jornada, alguns, els de 36 hores setmanals, encara es podrien salvar", afegeix el representant sindical.

Burillo considera que els responsables del centre no han prioritzat bé les inversions amb el pressupost que tenien. "Per exemple, aquest any hi ha una partida de 7 milions per al manteniment de les façanes. Per descomptat, no volem que caiguin, però creiem que una despesa d'aquesta magnitud és excessiva", apunta, assegurant que una part d'aquesta quantitat es podria destinar als treballadors i les treballadores.

PITJORS CONTRACTES, PITJOR SERVEI

Així, Burillo apunta que aquests pitjors contractes generen un mal ambient i un mal servei. "Al final, que les condicions siguin dolentes repercuteixen en la qualitat de l'atenció als usuaris i també en la càrrega de treball que han d´afrotar companys i companyes", apunta. En aquest sentit, també es planteja la pregunta "qui pot viure, actualment, amb un contracte que no arriba ni tan sols a la mitja jornada?".

El secretari d'organització del sindicat apunta que, si bé és cert que el PSMAR ha incorporat la seva plantilla a infermeres i metges amb un contracte de 40 hores setmanals, s'estableix un "greuge comparatiu" respecte de la resta de la plantilla, que no només és personal sanitari, sinó que també inclou posicions com a administratius, entre d'altres.

"Ens sembla perfecte que tinguin aquestes condicions, però la direcció hauria de tenir en compte que hi ha persones que es quedaran al carrer que fa anys que treballen al centre. Algunes han assumit torns interminables, s'han contagiat de Covid i s'han sacrificat pel seu lloc de treball", apunta Burillo.

De la mateixa manera, el representant sindical ha apuntat que, malgrat que l'empresa s'"escuda" en la reforma laboral per fer aquestes retallades a la plantilla, considera que no s'està fent servir bé.

Sigui com sigui, Burillo fa una "valoració positiva" de la resposta que va tenir la convocatòria. "Una de les més notables ha estat les de les 8 del matí, coincidint amb el canvi de torn del personal de nit", conclou.