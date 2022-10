Imatge promocional / @EP

La Fundació La Marató de TV3 , Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio han desplegat la campanya de la 31a edició de La Marató de TV3 que, amb el lema 'La Marató sempre batega' , sensibilitzarà sobre la salut cardiovascular i culminarà amb el programa de ràdio i televisió del 18 de desembre.

Aquest dimecres s'ha presentat l'edició del 2022 de La Marató en un acte amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Rosa Romà, el director de la Fundació La Marató, el Lluís Bernabé, i el director creatiu de la campanya , Camil Roca, ha informat la CCMA en un comunicat.

Durant la presentació, Romà ha destacat que La Marató “té un component molt especial per a la CCMA i la Fundació La Marató , per la seva funció de servei públic”.

Pel que fa al tema d'aquest any, ha assenyalat que les malalties cardiovasculars poden afectar totes les persones i sense previ avís, per la qual cosa defensa de posar en marxa aquesta campanya per sensibilitzar, prevenir i investigar : "Tots tenim a les nostres mans tenir més coneixement per millorar hàbits i per prevenir-les".

També ha agraït la col·laboració institucional i empresarial per poder fer La Marató, a més de la participació de totes les persones implicades, sobretot els experts en salut cardiovascular i els testimonis que han explicat la seva experiència.

La imatge d'aquesta edició anirà acompanyada per l'onomatopeia 'Bum bum' amb què, en paraules de Camil Roca, es "dona un so" a aquesta campanya per la salut cardiovascular --simulant el batec del cor--, i el color s'aproparà a les tonalitats del cor.

Bernabé ha explicat que l'objectiu és recollir fons per millorar la qualitat i l'esperança de vida de les persones amb problemes de salut cardiovascular, que és "el primer motiu de mort als països desenvolupats i la primera causa de discapacitat i dependència de les persones afectades" “, i recorda que 45 persones moren cada dia a Catalunya per aquestes malalties.

VÍDEO DE LA CAMPANYA



Durant la trobada informativa, s'ha presentat el vídeo divulgatiu elaborat per a aquesta campanya, dirigit per Àngels Molina i amb els actors Marta Marco, Albert Ribalta, Ivan Luengo i Nesa Vidaurrazaga, en què mostren tres tipus de malalties cardiovasculars.

La dramatització va acompanyada de les reflexions de la neuròloga Natàlia Pérez de l'Ossa i la cardiòloga Fina Mauri, i el grup musical Doctor Prats interpreta el seu tema 'A poc a poc' al final del reportatge.