Les pluges assotaran aquest divendres / @EP

Les pluges i les tempestes posaran aquest divendres en situació de risc o risc important a l'extrem aquest peninsular ia les Balears, ja que es podran acumular quantitats de 40 litres per metre quadrat en una hora que arribaran a sumar fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores , segons ha avisat l' Agència Estatal de Meteorologia que ha activat l'avís taronja a Tarragona, Castelló, València i Mallorca.

A més, l'AEMET avisa per risc (groc) per pluges i tempestes que podran acumular 25-30 litres per metre quadrat en una hora totes les illes de Balears, Tarragona, Girona, Barcelona, Castelló, València, Alacant . També amb avís groc, però amb quantitats acumulades de 15 litres per metre quadrat en una hora estaran Saragossa i Terol.

MÉS INFORMACIÓ Pluges i tempestes mantindran aquest dissabte Girona i Barcelona en risc important

Tot i això, l'AEMET preveu que en algunes d'aquestes zones es podran arribar a recollir de 60 a 80 litres per metre quadrat en 12 hores . El risc per tempestes afectarà totes les illes de Balears i l'avís groc per fenòmens costaners romandrà actiu a Cadis, on s'espera vent de Llevant amb força 7 a l'oest de l'Estret i mar endins a la zona de Trafalgar.

Els cels estaran ennuvolats a la meitat sud-est d' Aragó i de Catalunya , així com a la Comunitat Valenciana i Balears, amb xàfecs i tempestes localment forts o persistents i que s'estendran de manera més moderada a la resta d'Aragó i de Catalunya.

Al nord de Galícia i al Cantàbric occidental els cels estaran ennuvolats i tindran probabilitat de precipitacions febles. A la resta de la meitat nord l'AEMET espera intervals ennuvolats així com al terç oest de la Península i al nord de les illes Canàries de més relleu.

A la resta del país aquest serà un divendres poc ennuvolat i amb bancs de boira matinals a Galícia i al Cantàbric.

Les temperatures diürnes pujaran a l' àrea Cantàbrica ia l'extrem sud-est peninsular mentre que baixaran a Aragó i Catalunya, i amb pocs canvis a la resta, així com les nocturnes.

Finalment, el vent bufarà del nord-est a Galícia i Canàries , amb algun interval fort a la costa nord-oest de Galícia. Arribaran de component est a tota l'àrea mediterrània, amb algun interval de Llevant fort a l'Estret. A la resta de la Península predominaran els vents fluixos.