L'hora canviarà aquest diumenge / Freepik

Aquest diumenge 30 d'octubre, Espanya canviarà els rellotges a l'horari d'hivern i els haurem d'endarrerir una hora, de manera que a les tres del matí hauran de ser les dues del matí... això significa una hora extra per dormir . Els canvis d'hora no ens sentin mai bé però, a la nostra salut? Són convenients en aquest sentit? Què podem fer per suportar-ho millor?

Efectivament, per si tenies algun dubte: els canvis d'hora afecten la nostra salut de diverses maneres. En primer lloc, per la privació de son els dies de treball. És a dir, si avancem el rellotge una hora però hem d'anar a treballar-hi, significa que el nostre cos estarà acostumat a un horari que no seguirà a partir de diumenge.

A més, el fet que el canvi d'hora arribi el cap de setmana provoca que es prolongui el son: canviem els nostres horaris i entrem en un altre problema cronobiològic, un 'jet lag social' descrit fa poc, amb conseqüències per a la salut, i que no aconsegueix corregir el deute de son acumulat durant la setmana amb una privació de son.

El tercer efecte faria referència al dinar: sopem molt tard, i això s'associa a uns pitjors índexs metabòlics ia un risc més gran de patir sobrepès i obesitat.

LA NECESSITAT DE DORMIR

El desgavell de les hores de son és negatiu per a la nostra salut, ja que el cos aquest temps per posar el cervell a punt per afrontar un nou dia. Per fer un símil, a la Fórmula 1 els cotxes necessiten parar a boxes per canviar els pneumàtics i que així pugui seguir endavant amb la cursa. Doncs aquesta parada a boxes seria el somni, i el cotxe seria el nostre cos.

A més, dormir és necessari per netejar el cervell de substàncies tòxiques que s'acumulen amb l'activitat diürna, substàncies "bastants perjudicials", com l'alfa beta miloide (relacionat amb l'Alzheimer), i l'alfa-sinucleïna (associada a Pàrkinson), la acumulació es creu que porta al desenvolupament de malalties neurodegeneratives, i que durant el son nocturn s'aclareixen gràcies al sistema glinfàtic.



Dormir també facilita la capacitat memorística del cervell. És per això que diuen que és bo dormir llargament abans d'un examen, ja que ajuda a tenir la ment a punt per enfrontar-nos al test. Però també ajuda en la càrrega emocional negativa, ja que permet que algun fet traumàtic que hàgim viscut se suavitzi durant els somnis.

Veient tots aquests factors i sabent que el canvi d'hora afecta el nostre somni, és fàcil entendre la relació directa que té sobre la nostra salut.

CONSELLS PER ADAPTAR-SE MILLOR A L'HORARI D'HIVERN

Un consell senzill és preparar-nos abans d'hora per a aquest canvi. És a dir, començar des de divendres a dormir i dinar a l'hora que tocarà després del nou canvi. També és recomanable treure el màxim partit a la tarda , fent exercici o augmentant la nostra exposició a la llum natural per així adaptar-nos millor que es faci de nit tan aviat.

Finalment, també és aconsellable dormir en foscor total entre 7 i 8 hores. Cal tenir en compte que milions de persones passen el dia davant una pantalla, i en aquests moments és recomanable tenir una bona exposició a la llum solar, mentre que a la nit és més recomanable que la llum es vagi atenuant perquè el nostre cervell comenceu a entendre que és l'hora de dormir.