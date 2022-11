Vista general d'una sessió plenària al Parlament de Catalunya, el 6 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Durant el ple ha tingut lloc el debat de totalitat de la Proposta p

Es podien acollir a aquestes prejubilacions d'or, des del 2008, els que tinguessin més de 60 anys i n'haguessin treballat més de 15 al Parlament. Des d'aleshores, uns 70 empleats s'havien beneficiat d'aquest règim especial.

La publicació d'aquella notícia va provocar la supressió d'aquesta figura per convertir-la en un mecanisme de reducció progressiva de jornada en els cinc anys previs a la jubilació i es va negociar modificar les condicions a qui la tenien concedida.

Dels 32 funcionaris que enguany gaudien de la llicència per edat, l'acord preveu la reincorporació de 27 i exclou 5 a qui els queda menys d'un any per assolir l'edat legal de jubilació. La tornada a la feina es produirà en quatre fases que han començat amb la tornada de 12 persones. La següent tanda tindrà lloc el proper 1 de maig, amb el reingrés de 5 més, i els 10 restants ho faran abans que conclogui el 2023 en dues convocatòries.



Segons el document aprovat, aquests empleats poden teletreballar el 100% de la jornada i s'han de reincorporar al seu antic lloc de treball. En cas que no fos possible perquè la plaça està coberta, cal proposar una vacant disponible.

La nova normativa que substitueix les llicències per edat preveu un permís de reducció de jornada progressiva per als treballadors més grans de 60 anys, quan els quedin cinc o menys anys per a la jubilació. Si tenen almenys 25 anys de serveis prestats a la Cambra, el permís pot arribar a ser de temps complet, amb un sou màxim equivalent al límit de les pensions (2.819 euros), durant els tres últims anys. I per als que no tinguin acumulats aquests 25 anys al seu expedient laboral, la reducció pot arribar a ser de la meitat de la jornada.