Restablida la circulació de Rodalies entre Vic i Torelló | @ep

La circulació ferroviària de Rodalies entre les estacions de Vic i Torelló s'ha restablert aquest dissabte poc abans de les 11.50 després de solucionar-se una avaria.

La circulació entre Vic i Torelló havia quedat interrompuda per una avaria a la catenària en aquest tram, han informat fonts de Renfe .

Per facilitar la mobilitat dels clients, s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera mentre tècnics d'Adif treballaven per solucionar la incidència.