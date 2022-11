Un taxi adaptat. Foto: Taxi Adaptat Barcelona

Important victòria per a les persones amb mobilitat reduïda de l'àrea metropolitana de Barcelona . Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona número 11 diu que el 5% de la flota de vehicles de l'Institut Metropolità del Taxi (IMT), que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de ser adaptats . La justícia condemna a l'IMT “a planificar en el termini màxim de dos mesos, les mesures a dur a terme per complir amb el percentatge del 5% de llicències de vehicles adaptats de taxi respecte al total de llicències de taxi de l'AMB ”. El treball que es dugui a terme en aquest termini haurà d'estar aplicat d'aquí a sis mesos , segons la sentència, de manera que s'haurà de donar ple compliment com a màxim a principis de maig del 2023 .

Segons les darreres dades de l'IMT (al portal de transparència es poden consultar ), actualment el total de taxis que operen en aquest territori és de 10.411. Això vol dir que, durant el cinquè mes del 2023, com a mínim 520 d'aquests taxis hauran d'estar adaptats per als usuaris amb mobilitat reduïda .

La sentència, emesa dijous passat 10 de novembre, diu que l'AMB no ha dut a terme mesures per complir el percentatge exigit legalment. De fet, la resolució judicial afirma que, el 19 de novembre del 2021, el percentatge de taxis adaptats era de només el 2,22% del total de llicències de l'AMB. De fet, al Reial Decret 1544/2007 es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels modes de transport per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, estableix que els ajuntaments (o entitats responsables dels taxis) s'encarregaran de garantir que almenys un 5% de les llicències de taxis siguin atorgades a vehicles adaptats.

Foto: Europa Press

De fet, la sentència també és un toc d'atenció a l' AMB , ja que apunta que en el termini des del qual està regulat hi ha d'haver un nombre de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda sense que s'hagin explorat solucions alternatives , com s'ha fet en municipis com a Mataró , Lleida o Tarragona .

L' Oficina de Vida Independent (OVI) va ser l'entitat que va presentar la demanda, que finalment ha estat estimada amb una decisió final favorable.

PAMPLONA TÉ EL MATEIX PROBLEMA

La publicació d' aquesta sentència ha coincidit en el temps amb una demanda d' una presència més gran de taxis adaptats a Pamplona . Segons Diario de Navarra , l'espera per accedir a un d'aquests vehicles arriba a superar l'hora de manera habitual.

Tot i que els col·lectius de la capital de la Comunitat Foral també han plantejat la situació a la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona , denuncien que la solució no arriba. De fet, denuncien que també han fet arribar les queixes al Defensor del Poble.

L'esperança els podria arribar per part d'entitats com Teletaxi San Fermín, que han explicat que “ estem intentant fer un esforç perquè fets com els relatats no tornin a succeir ”.