Aplicación dōcō / Renfe

Bolt, Cooltra, Karhoo, Movitaxi i Reby, juntament amb l’oferta de serveis de Renfe Viajeros, estaran integrades en el llançament del mínim producte viable de dōcō, la nova plataforma de serveis de mobilitat porta a porta impulsada per Renfe.

El caràcter escalable de la plataforma i la seva implantació gradual, permetran el desenvolupament de noves funcionalitats, la millora de les existents i la incorporació de nous partners. La informació sobre les novetats de dōcō i com ser-ne partner es troben disponibles a la pàgina web docomobility.com.

Aquesta primera versió de la plataforma dōcō es llançarà al mercat amb totes les garanties de seguretat en les seves funcionalitats, que augmentaran i milloraran amb una escalabilitat a cinc anys.

En aquesta primera etapa, dōcō oferirà la planificació, reserva i pagament únic per a viatges combinats en tren, taxi, VTC, patinet i moto elèctrica gràcies als seus primers col·laboradors: Renfe Viajeros, Bolt, Cooltra, Karhoo, Movitaxi i Reby.

MÉS DE 2.000 TRENS I 200 DESTINACIONS

Renfe ha liderat el projecte dōcō convertint-se en la primera empresa pública gestora de serveis de mobilitat porta a porta; dōcō incorpora els trens de Renfe Viajeros, tant els serveis de Rodalies i Mitjana Distància, com els trens de Llarga Distància i Alta Velocitat. Més de 2.000 trens disponibles cada dia que connecten amb aproximadament 200 destinacions.

La integració de Bolt, permetrà els usuaris de dōcō sol·licitar els serveis de VTC i taxi a Barcelona, la Costa del Sol, Madrid i Sevilla, on ja compten amb més de 10.000 conductors.



Un altre dels proveïdors de serveis de mobilitat disponible a dōcō és Cooltra, empresa líder en mobilitat sostenible sobre dues rodes per a particulars i administració pública. Permetent reservar, pagar i llogar les seves motos elèctriques per minuts des de l’app, la companyia posarà a disposició de les persones que utilitzin dōcō la seva flota de prop de 3.500 vehicles a Barcelona, València i Madrid.

S’hi ha integrat també tota l’oferta de serveis de Karhoo, una plataforma líder que ofereix serveis de taxi i cotxes de lloguer amb conductor i de la qual podran disposar totes les persones que accedeixin a dōcō. La plataforma Karhoo compta amb més de 22.000 vehicles distribuïts al voltant de 100 flotes i proveeix cobertura a més de 50 ciutats espanyoles.

Movitaxi se suma a dōcō oferint-li la seva flota de més de 8.700 vehicles de taxi associats a tota Espanya. La companyia facilitarà combinar els viatges en tren i taxi sol·licitant els seus serveis per a destinacions al voltant de qualsevol estació de Renfe.

De la mateixa manera, s’hi incorpora Reby amb els seus més de 2.500 patinets elèctrics disponibles a 7 ciutats, incloent-hi, així, una opció de transport activa, segura i sostenible per moure’s per les zones urbanes.

VIATJAR ON I COM VULGUIS

Totes aquestes companyies permetran oferir un servei de planificació, reserva, compra, seguiment del viatge i pagament directament des de l’aplicació de dōcō, per oferir la millor experiència possible, adaptant-se a les necessitats de totes les persones perquè viatgin on i com vulguin.

El caràcter integrador i escalable de la nova plataforma dōcō ajudarà a dotar al conjunt del territori del país d’un sistema de mobilitat eficient, inclusiu i sostenible.