Metro de Barcelona (TMB) / Arxiu

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) rebrà de la mà de la revista especialitzada en transport de viatgers, Autobuses y Autocares, el premi com a empresa de l’any a la categoria de transport urbà. Aquests premis s’atorguen des de l’any 1992 i suposen un reconeixement a la feina desenvolupada per diferents empreses d’àmbit estatal dedicades al transport de viatgers en diferents categories: per carretera, discrecional i urbà, com és el cas de TMB.

La presidenta de TMB, Laia Bonet ha posat en valor aquest guardó i ha dit que “aquest premi és un reconeixement a la tasca diària que centenars de treballadores i treballadors fan per donar un servei de qualitat a la ciutadania de Barcelona” i “ens encoratja a seguir treballant intensament per tenir una mobilitat encara més eficient i més sostenible”.

El premi té com a principal objectiu reconèixer el servei que empreses com TMB donen a la societat en matèria de mobilitat i suposen el reconeixement per part d’una de les publicacions de referència en el transport de viatgers de l’estat. Sarfa, en la categoria de transport regular, Autocares Meijide, en discrecional, i Autogranadina, com a PIME de l’any, compartiran guardó amb Transports Metropolitans de Barcelona.

La cerimònia d’entrega de premis se celebrarà el pròxim 20 de desembre als pavellons IFEMA de Madrid on a més es presentarà un número especial de la revista dedicat a les empreses guanyadores a les diferents categories. En aquesta publicació es ressaltaran els mèrits i les iniciatives posades en marxa per part dels operadors premiats.