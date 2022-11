L'advocat de 'La Manada', Agustín Martínez / @EP

L' advocat de 'La Manada' , Agustín Martínez, treballa en la presentació d'un recurs per sol·licitar una revisió a la baixa de la pena per a un dels seus representats, condemnat pel Tribunal Suprem a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació amb les agreujants específiques de tracte vexatori i actuació conjunta de dues o més persones, en aplicació de la nova Llei de Garanties de la Llibertat Sexual, coneguda com la Llei del 'només sí que és sí'.



Així ho ha confirmat aquest dijous el mateix Martínez en una entrevista a Canal Sur Radio, durant la qual no ha aportat més detalls sobre el recurs en què es troba ja treballant i que "en principi afectaria exclusivament un " dels condemnats.



Tot i que l'advocat no ha precisat a qui podria beneficiar el recurs, la nova llei del 'només sí que és sí' només podria permetre a la pràctica reduir en un any la pena d'Ángel Boza , condemnat a 15 anys de presó per la violació grupal de els Sanfermines el 2016. Els altres quatre joves sevillans també condemnats sumen altres penes per casos com els abusos sexuals de Pozoblanco i no podrien beneficiar-se de cap rebaixa.



Martínez sí que ha defensat durant l'entrevista que aquesta rebaixa a la condemna "és perfectament possible perquè s'han reduït els mínims de les penes i la sentència dictada al seu dia pel Tribunal Suprem feia l'acotació de referir-se que efectivament s'aplicava el mínim penal i, havent-se modificat el mínim penal, entenc que és més favorable l'aplicació de la norma actual".



L'advocat de 'La Manada' ha rebutjat les crítiques de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha defensat la llei i ha atribuït la reducció de penes a violadors que el masclisme "pot fer que hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei o que l'apliquin de manera defectuosa".



"UNA MALA LLEI PER INTENTAR ENGANYAR A LA POBLACIÓ"



" El que hi ha és una mala llei , basada exclusivament en la propaganda i que ha intentat enganyar la població, venent-se com que era una reforma molt positiva centrant-se en l'element del consentiment quan el consentiment és l'element primari que existia al Codi Penal anterior”.



Segons la seva opinió, el que s'ha fet amb la nova Llei de Garanties de la Llibertat Sexual és "absolutament absurd", i per això ha emplaçat Irene Montero a aclarir "per què s'han baixat tots els mínims de les penes", una cosa que considera "inexplicable i que no té cap sentit" fins al punt que s'arriba a "despenalitzar algun tipus de delicte, per més escandalós que pugui resultar".

"Evidentment no hi ha tribunals masclistes en aquest país ni hi ha interpretacions esbiaixades, sinó simplement una mala llei", ha conclòs Agustín Martínez.