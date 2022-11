El Metro de Barcelona / TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha assumit el 30% de les accions de l’entitat SocMobilitat, a la qual ja comptava amb un 2%. La formalització de la compra s’ha signat aquest migdia després d’aprovar-se al Consell d’Administració de Soc Mobilitat i suposa que TMB, com a principal operador de transport públic de Catalunya, tingui major pes a SocMobilitat per tal d’aportar el seu coneixement tècnic i de l’àmbit públic. Amb l’augment de la seva participació a la societat, TMB aposta pel projecte de la T-mobilitat, consolidant-lo i donant suport als objectius de l’ATM en la T-mobilitat.

SocMobilitat és una entitat sorgida de la col·laboració público-privada que té com a gran projecte la T-mobilitat que busca que Barcelona es consolidi com una de les ciutats de referència en l’àmbit de les SmartCities, estenent les seves avantatges a tot Catalunya. Fins ara, els màxims accionistes eren quatre entitats privades: Indra, CaixaBank, Moventia i Fujitsu, que amb la nova distribució accionarial tindran un 16,7% d’accions cadascun. Per la banda pública -a part del 30% de TMB- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Sermetra, es queden amb 1,4% de les accions cadascun.