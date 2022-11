Metro de Barcelona / @EP

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha previst un reforç del servei de Metro d'un 12,6% més per a aquest cap de setmana i els tres primers de novembre, així com els festius amb comerços oberts abans de Nadal per “facilitar la mobilitat sostenible , ràpida i segura", informa TMB en un comunicat.

Els dies 27 de novembre i 4, 8, 11 i 18 de desembre --diumenges i festius en què els comerços estan autoritzats a obrir-- així com dissabtes, l'oferta de servei augmentarà un 11,5% a les hores vall (entre les 13 i les 17 hores) i un 12,6% a les hores punta de la tarda (entre les 17 i les 21).

Pel que fa a horaris, el 5 i el 7 de desembre --vespres de festiu-- el servei serà fins a les 2 de la matinada; els festius del 6 i el 8 i del 26, fins a mitjanit; per la nit de Nadal el servei finalitzarà a les 23 hores; el dia de Nadal obrirà a les 5 i tancarà a les 2 de la matinada, i per a la Nit de Cap d'Any, funcionarà de manera ininterrompuda.