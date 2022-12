Foto: Taxiluz

Com ja fa uns quants anys, Taxiluz arriba aquest 20 de desembre per repartir il·lusió i apropar el Nadal a la gent que més ho necessita, com els grans que estan en residències, els nens que estan rebent tractaments oncològics, persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda.

El recorregut que realitzaran començarà a les 18:00ha Plaça Espanya, i després de recórrer diversos carrers de Barcelona, finalitzarà al carrer Muntaner.

L'organització s'ha mostrat molt optimista i molt feliç de dur a terme la sisena edició anual, tot i que ha expressat el seu malestar perquè la Guàrdia Urbana no els acompanyarà durant el recorregut.





En un comunicat, l'equip de Taxiluz ha dit: "Un altre any regalarem il·lusió i somnis als nens i nenes d'oncologia infantil dels diferents hospitals de la capital, que amb la pandèmia han vist minvades les activitats lúdiques", apunten. Sempre amb l'objectiu d'omplir “de vida i de somriures” els grans i els nens que gaudiran de l'enllumenat nadalenc.