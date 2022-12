Foto: TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha rebut el premi com a empresa de l’any a la categoria de transport urbà de la revista especialitzada en transport de viatgers, Autobuses y Autocares. El Conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, va recollir el premi en nom de l’entitat i va agrair el guardó en l’acte de lliurament que es va celebrar ahir a IFEMA de Madrid. Lertxundi va destacar “l’esforç realitzat en temps complicats i el compromís de l’empresa per millorar l’eficiència del servei” a més de recordar l’aposta de TMB per la sostenibilitat i que aquest any estem de celebració pel centenari de la xarxa de bus. A l’acte es va presentar un número especial de la revista dedicat a les empreses guanyadores.

La presidenta de TMB, Laia Bonet ha posat en valor aquest guardó i ha dit que “aquest premi és un reconeixement a la tasca diària que centenars de treballadores i treballadors fan per donar un servei de qualitat a la ciutadania de Barcelona” i “ens encoratja a seguir treballant intensament per tenir una mobilitat encara més eficient i més sostenible”.

Aquests premis s’atorguen des de l’any 1992 i suposen un reconeixement a la feina desenvolupada per diferents empreses d’àmbit estatal dedicades al transport de viatgers en diferents categories: per carretera, discrecional i urbà, com és el cas de TMB. Enguany els altres premiats són Sarfa, en la categoria de transport regular, Autocares Meijide, en discrecional, i Autogranadina, com a PIME de l’any.