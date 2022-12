Diverses persones comprant loteria / @EP

El Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal és ple de tradicions i supersticions. Molts són els que aprofiten un viatge per emportar-se un dècim del lloc de vacances predilecte, o d'una administració especialment coneguda.



Si atenem les estadístiques, a Madrid 'sempre toca': la capital ha estat la receptora del famós 'Gordo' un total de 82 vegades en els més de 200 anys d'història del sorteig, incloent-hi els últims sis anys (del 2016 fins al 2021). La següent ciutat 'més afortunada' és Barcelona , que ha rebut el primer premi en 42 ocasions, la darrera el 2019. El podi l'acaba Sevilla, amb 17.



A l'altre extrem de la balança hi ha Àvila, Girona, Jaén i Tarragona , on mai ha caigut el 'Gros' . El cas destacat és el de Melilla, única regió d'Espanya que encara no ha rebut el primer premi del sorteig.



La bona o mala sort de les ciutats s'explica per raons molt mundanes: la cosignació de la Loteria de Nadal per a Madrid és de 537.357.000 milions d'euros. Com més loteria es vengui en un lloc, més probable és que algun premi caigui en aquest lloc.

La capital és una de les regions d'Espanya on hi ha més administracions de loteria (937 entre punts de venda integrals i mixtos, segons l'última memòria disponible de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, SELAE) i una on es gasta més a el sorteig: es compraran uns 2,6 milions de dècims, una despesa de 79,59 euros de mitjana per habitant.

Melilla és, després de Ceuta, la regió d'Espanya amb menys consignació per al sorteig: 1.404.000 milions d'euros. La ciutat autònoma compta amb només 15 punts de venda. Després de Ceuta, és la regió que fa menys despesa en el sorteig: es compraran uns 7.020 bitllets, una despesa de 16,28 euros de mitjana per habitant.