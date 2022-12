La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Foto: Europa Press

El gener del 2023 es preveu mogut a Catalunya. I és que aquest divendres 23 de desembre, el sindicat Ustec-Stes ha anunciat que convoca una vaga del personal docent els dies 25 i 26 de gener. Cal tenir en compte que, aquestes dues dates, ja està prevista una de la sanitat, que Metges de Catalunya va anunciar fa setmanes.





El sindicat argumenta l'aturada assegurant que lluita “per una escola pública de qualitat i la recuperació de drets”. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que l'educació i la sanitat són dos pilars on el Govern hauria d'invertir, i ha afirmat que fer coincidir les vagues reflecteix una "defensa dels serveis públics".

Segura ha retret que, per a la Generalitat, l'educació i els seus treballadors no són una "prioritat", i ha lamentat que no inclogui mesures per revertir retallades als Pressupostos.

El sindicat havia estat negociant amb el Govern les últimes setmanes per intentar revertir les retallades que ha patit l'ensenyament els últims anys, però després de no haver fructificat les converses amb el Departament, s'ha arribat a una nova convocatòria d'aturada.

De fet, a principis d'aquest curs escolar 2022-23 també estava prevista una vaga, tot i que un acord el dia 1 de setembre va servir perquè no es portessin a terme les aturades previstes per als dies 7 i 28 de setembre.