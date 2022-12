Uns joves es banyen a la platja de la Barceloneta, a 25 de desembre del 2022/@EP

Nadal s'assimila als llums al carrer, als regals, als sopars i dinars infinits, al fred... tot i que, aquest any, de fred està havent-hi ben poc. De fet, aquest 25 de desembre es recordarà com el dia de desembre més càlid de la història, tant a Barcelona com a Catalunya. El canvi climàtic ja no és una novetat per ningú, però no deixa de sorprendre que els seus efectes transformin el nostre imaginari en dates tan significatives com els nadals.

L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat les temperatures més altes des del 1914. De fet, el passat diumenge 25 va enregistrar la temperatura més alta en un desembre amb 22,1ºC. Però aquestes xifres no són aïllades, ja que al novembre es va batre el rècord de mes més calurós de la història de Barcelona, amb una temperatura mitjana superior als 15ºC.



En una nota de premsa del Meteocat, s'explicava que "la pujada de temperatura es va començar a fer notar arreu del país entre el 19 i el 20 de desembre, però ha estat sobretot entre els dies 21 i 26 quan la temperatura màxima s’ha situat dia rere dia per sobre dels 20 ºC a diversos sectors del litoral i prelitoral. S’han assolit puntualment els 24 ºC entre els dies 23 i 26 i fins i tot els 26,3 ºC a Anglès (la Selva) el mateix dia de Nadal, un valor insòlit a Catalunya en un mes de desembre".

En una altra piulada, el Meteocat també feia referència al dia de Sant Esteve, on es van superar "els 20ºC de màxima prop de la costa i 3 estacions han tornat a superar el seu rècord de desembre (del dia 23)".

Tot i que en els últims dies les temperatures han disminuït lleugerament i no fa tanta calor, sembla que acomiadarem l'any amb sol i bon temps a tot el litoral, amb un augment de temperatura inèdit.