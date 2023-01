Arxiu - Metro de Barcelona (TMB)

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomanat l'ús del metro per als desplaçaments que es facin aquest dijous a la tarda a causa de la cavalcada dels Reis Mags de Barcelona així com altres cavalcades i actes similars als diferents barris de la ciutat i municipis de làrea metropolitana.

A causa dels diferents espectacles, es restringirà el trànsit als vehicles privats i hi haurà afectacions al recorregut de la majoria de línies d'autobusos, limitades o desviades entre les 16 i les 21.30 hores, ha informat TMB en un comunicat aquest dimecres.

Els Reis d´Orient arribaran per mar i iniciaran el seu recorregut amb les carrosses cap a les 18 hores: començaran des de l´avinguda Marquès de l´Argentera, i seguiran pel passeig d´Isabel II i el de Colom, avinguda Paral·lel, ronda de Sant Pau, carrers Comte d'Urgell i Sepúlveda fins a plaça Espanya i avinguda Maria Cristina, en una ruta diferent de l'habitual per les obres de Via Laietana.

La xarxa de metro funcionarà aquest dijous fins a les 2 de la matinada per ser vigília de festiu, i divendres, Dia de Reyes, també operarà fins a les 2 de la matinada com qualsevol divendres.

A més, les línies 1, 2, 3, 4 i 5 del suburbà tenen programada l'oferta de dia feiner lectiu per facilitar els desplaçaments de la ciutadania, i mantindran el nombre de trens per mantenir també freqüències d'hora punta fins a la finalització de la cavalcada .

TMB participarà a la cavalcada de Barcelona amb l´aportació d´autobusos de dos pisos del Bus Turístic i plataformes mecàniques, així com quatre busos històrics de la Fundació TMB: el Dodge Brothers 240 (1940), l´ACLO 410 de dos pisos (1948), el Chausson Urbas 59 (1955) i l'articulat Pegaso 3036 (1967).